Tôi bay 6 chuyến để cầm lái Hyundai Ioniq 5 N tại trường đua đẳng cấp thế giới: ‘Người anti xe điện sẽ phải nghĩ lại’

Trường đua Mandalika Circuit

Trước khi nói về trải nghiệm của bản thân với Hyundai Ioniq 5 N, tôi muốn đề cập lại một chút về chuyến đi của mình.

Trường đua đường phố quốc tế Mandalika (Mandalika International Street Circuit) là một trường đua xe nằm ở đảo Lombok thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia, được khánh thành vào tháng 4/2021. Chính vì nằm ở đảo và số lượng chuyến bay không nhiều, hành trình để tới đây, tôi đã bay từ Hà Nội tới TP. Hồ Chí Minh, tiếp tới Kuala Lumpur ở Malaysia và từ đây mới tới được Lombok/Indonesia.

Như vậy, tôi mất nguyên 1 ngày chỉ để di chuyển, kèm theo việc xuất/nhập cảnh tới 2 lần. Dù đường đua này chưa từng đăng cai một chặng F1, nhưng đã từng tổ chức chặng đua MotoGP Indonesia vào năm 2022. Đây là một trường đua đạt chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, nếu không có giải đua nào diễn ra, đường đua cũng có thể hoạt động như một điểm đến du lịch. Do đó, mọi người có thể sử dụng khu vực xung quanh đường đua cho các hoạt động giải trí, chẳng hạn như chạy bộ hoặc đi dạo, ngắm cảnh xung quanh.

Tiếp xúc với Ioniq 5 N và những lần đầu tiên

Thức dậy từ khách sạn Pullman Lombok và mất chưa tới 10 phút di chuyển là tới trường đua Mandalika, đoàn chúng tôi tham gia hành trình với những KOL/reviewer đến từ Thái Lan và nước chủ nhà. Nghe hướng dẫn từ ban tổ chức, chụp hình photo group làm kỷ niệm xong, tôi nhanh chóng tiếp cận chiếc Ioniq 5 N. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên tôi được sờ, chạm mẫu xe điện hiệu năng cao của Hàn Quốc. Mẫu xe này chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên tôi lái một chiếc xe tay lái nghịch ở tốc độ cao tại một trường đua lần đầu đặt chân tới.

Quả thật ngay từ thiết kế bên ngoài, Ioniq 5 N ra dáng một chiếc xe thể thao. Dù là xe điện, các nhà thiết kế lại không cố gắng thiết kế kiểu bo tròn nhằm đạt tính khí động học tốt nhất, từ đó cho tầm vận hành xa hơn sau mỗi lần pin được sạc đầy. Thay vào đó, Ioniq 5 N có đủ những "cá tính N - hiệu suất cao" với phần bodykit thể thao, khe gió thật để ưu tiên làm mát cho phanh xe kết hợp với cánh gió và trọng tâm xe được hạ thấp hơn 20 mm so với Ioniq 5.

Nội thất tương tự, ghế N Bucket chuẩn xe đua giúp ôm chặt người lái và phụ với thành ghế mỏng nhưng cứng, kết hợp giữa da và Alcantara poly tái chế. Nội thất phiên bản N còn trang bị thêm một phần "yên ngựa" với miếng đệm đầu gối, hỗ trợ giữ chân người lái khỏi những va đập trong quá trình vào cua liên tục ở tốc độ cao. Song, ‘đặc sản’ của một chiếc xe hiệu năng cao chính là một chiếc vô lăng với rất nhiều nút bấm tích hợp để tuỳ chỉnh, vào nhanh những thiết lập được cài sẵn trước đó từ chủ nhân.

Xe điện hiệu năng cao có gì khác biệt?

Trước khi Ioniq 6 N được ra mắt toàn cầu vào tương lai gần thì Ioniq 5 N chính là mẫu xe điện mạnh nhất của thương hiệu Hàn Quốc ở thời điểm này. Xe được trang bị 2 motor điện trước sau với 222 mã lực phía trước, 378 mã lực phía sau tạo hệ dẫn động hai cầu AWD. Tổng công suất của xe đạt 601 mã lực/770 Nm mô-men xoắn, có thể đạt tới 641 mã lực khi N Grin Boost được kích hoạt, đồng thời có thể giả lập hộp số 8 cấp ly hợp kép! Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h chỉ 3,4 giây.

Tạm bỏ qua những con số khô khan, thú thật, ban đầu tôi cũng không đặt nhiều kỳ vọng lên Ioniq 5 N bởi, xe điện nào cũng có gia tốc tốt, những thông số mạnh mẽ của xe điện dường như là điều "hiển nhiên" khi so sánh với xe động cơ đốt trong. Xe điện chắc chắn tăng tốc rất nhanh, nhưng cảm xúc lái xe đâu chỉ có vậy! Đó còn là hiệu ứng âm thanh mỗi khi tăng ga, chuyển số, là khả năng phản hồi của vô lăng, độ lanh lẹ của thân xe và không thể thiếu cả một hệ thống phanh phải làm cho người lái yên tâm!

Tôi thực sự đã nhầm!

Khoảng thời gian sáng là lúc để mỗi người tham gia luyện tập, làm quen với Ioniq 5 N và cả cách chạy trong trường đua Mandalika Circuit. Mỗi người sẽ có 1 lượt chạy với Instructor - người hướng dẫn và 2 lượt trực tiếp cầm lái để trải nghiệm từng tính năng nổi bật ở mỗi khu vực trên trường đua. Tại đây, tôi đã có cơ hội để kiểm chứng những thắc mắc trước đó và loạt biểu cảm “ồ, wow” vẫn còn khi tôi đang kể lại chuyến trải nghiệm này.

Lauch Control trên xe Ioniq 5 N giúp xe đạt khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ hết 3,4 giây - con số này tương đương khả năng tăng tốc của những BMW M3 Conpetition, Mercedes-AMG C63 S 3 Performance, thậm chí là cả một vài mẫu siêu xe. Song, Ioniq 5 N không chỉ nhanh mà còn gây bất ngờ với hệ thống giả lập âm thanh N active sound+ với 8 loa trong xe, thể hiện đồng bộ với quá trình điều khiển - xe điện nhưng mang âm thanh dịch chuyển như xe động cơ đốt trong.

Tiếp tới là bài thử nghiệm chế độ N Torque Distribution kết hợp với N pedal (mang lại khả năng giảm tốc mỗi khi nhả chân ga). Tôi thật sự ngạc nhiên với cách mà hãng xe Hàn Quốc đã thực hiện với Ioniq 5 N. Bởi trước đó, tôi không hề nghĩ tới khái niệm: “chuyển toàn bộ lực kéo lên hai bánh xe phía trước hoặc ngược lại, còn cài đặt mức giữa sẽ biến Ioniq 5 N trở thành một chiếc xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD”.

Quả thật, chỉ có xe điện mới có thể tuỳ biến được đa dạng như vậy. Ví dụ như bạn muốn sở hữu một chiếc xe dẫn động cầu trước hay một chiếc xe dẫn động cầu sau, hoặc một chiếc xe AWD? Tất cả những dẫn động này đều ‘hợp nhất’ trong Ioniq 5 N, thậm chí người dùng còn có thể tuỳ chỉnh sức kéo theo tỉ lệ: 40/60, 30/70, 20/80 hay 10/90 và ngược lại! Chưa hết, xe còn sở hữu chế độ N Drift Optimizer, chỉ cần chủ nhân tuỳ chỉnh lực kéo nhiều về động cơ phía sau, người lái hoàn toàn có thể drift Ioniq 5 N.

Bài tập thứ 3 cũng là cuối cùng: N e-shift kết hợp với N acvive sound+. ‘Save the best for last’ thật đúng trong trường hợp này. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc, xe điện mà lại có thể giả lập hộp số 8 cấp ly hợp kép thật tới như thế, từng cú rung, giật, nảy mỗi lần ‘tăng số’, thậm chí có cả tiếng backfire mỗi khi về số để giảm tốc cũng được Ioniq 5 N thể hiện xuất sắc.

Hôm nay, tôi cầm lái xe điện mà có cảm giác như chạy xe động cơ đốt trong. Phần mềm được thiết lập chính xác và tối ưu! Có thể nói, đây chính là chiếc xe điện khác biệt nhất trên thị trường mà tôi từng cầm lái, kể cả khi so với một chiếc xe điện hạng sang là Porsche Taycan.

Bữa trưa qua nhanh, tất cả thành viên tham gia quay trở lại đường đua. Lần này, mỗi người có tới 3 lượt chạy không dừng và chạy sau xe Lead dẫn đoàn. Tôi thật sự hào hứng với trải nghiệm đầy thú vị này.

Đội mũ bảo hiểm, cài dây đai, chỉnh lại tư thế ngồi, lựa chọn sẵn thiết lập chế độ N với một vài tuỳ chỉnh khác phù hợp với bản thân. Tôi sẵn sàng ra khỏi Pitlane và chạy ngay sau xe Lead dẫn đoàn. Những bài học lúc sáng giúp tôi tự tin hơn khi cầm lái một chiếc xe tay lái nghịch với hơn 600 mã lực.

N active sound+ hoạt động, tôi với xe như hoà làm một, vượt qua những khúc đầu tiên đầy tự tin. Vô lăng của Ioniq 5 N sắc bén, mang lại trải nghiệm khác biệt với những chiếc Hyundai trước đó tôi từng cầm lái tại Việt Nam. Vô lăng có độ siết tốt, phản hồi chân thực và cứng ngắt khi đi ở tốc độ cao, từng cú đảo lái dù nhẹ hay nặng, dù nhiều hay ít đều khiến người lái có thể cảm nhận độ rẽ của bánh và những gì đang có trên mặt đường.

Gần 2 phút trôi qua, tới với ‘khúc cuối tay áo’ của đường đua, người lái cần khéo léo để giảm tốc từ hơn 130 km/h xuống còn khoảng 60 km/h. Thoát cua, tới với đoạn đường thẳng dài nhất trên đường, song song với Pitlane hay hàng dài ghế khán đài, đây chính là thời điểm hợp lý kích hoạt chế độ N green boost trên vô lăng (giúp xe có thêm 40 mã lực trong 10 giây), tôi nhanh chóng đưa Ioniq 5 N lên tới 215 km/h.

Thường mọi người chỉ chú ý tới khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h, nhưng tôi lại ấn tượng hơn với khả năng tăng tốc từ 100 lên tới 200 km/h của Ioniq 5 N, tốc độ lên nhanh và đều, dường như không có chút khó khăn hay ‘hụt hơi’ nào trong quá trình đạt tới vận tốc cực đại 260 km/h của xe.

Khúc cua đầu tiên lại tới, tôi lại muốn dành lời khen cho bộ phanh với đường kính lên tới 400 mm phía trước, 360 mm phía sau (lớn nhất trong dải sản phẩm của Hỵundai), kết hợp phanh tái sinh, Ioniq 5 N giảm tốc nhanh vô cùng từ 215 km/h xuống tới 80 km/h, vừa đủ để vào cua an toàn. 2 vòng đua cuối cùng tôi thật sự tận hưởng với tốc độ, công nghệ và yên tâm về khả năng an toàn của Ioniq 5 N.

Kết

"Đi sau nhưng về trước", người Hàn làm ô tô sau xe Nhật, tham gia motorsport sau người Nhật nhưng thực tế, Hyundai đang dẫn đầu nhiều năm tại giải Rally Sprint WRC. Bên cạnh đó, phiên bản xe đua Elantra N TCR còn từng lên ngôi quán quân giải đua vô địch thế giới xe du lịch 2022 (WTCR 2022). Và chính Ioniq 5 N cũng được vinh danh là Xe hiệu năng cao của năm – World Performance Car Award 2024 vào cuối tháng 3 năm nay.

Kết lại, dù mất tới hai ngày để di chuyển khứ hồi nhưng đổi lại một ngày trải nghiệm Ioniq 5 N tại trường đua Mandalika Circuit với những lần đầu tiên cùng vô vàn cảm xúc khó quên, tôi thật sự tin rằng: “Những người Anti xe điện sẽ phải nghĩ lại”.