Tôi “đóng băng” 5 ứng dụng này trên điện thoại Android, ai ngờ pin dùng được lâu hơn hẳn: Đây là cách làm

Trước việc pin điện thoại sụt giảm vô cớ khi để qua đêm dù máy vẫn còn mới, cây bút Pankil Shah của MakeUseOf đã đi tìm thủ phạm.

Anh đã tiến hành thử nghiệm trên hai thiết bị hoàn toàn khác biệt: một chiếc Pixel 9 chạy Android 16 và một chiếc OnePlus Open chạy OxygenOS. Kết quả thu được đều dẫn về một kết luận duy nhất: "Thủ phạm chính là các ứng dụng”.

Sau khi tiến hành vô hiệu hóa chạy nền các ứng dụng này, Pankil đã nhận về thời lượng tốt hơn hẳn. Dưới đây là cách làm của anh.

Hành trình tìm kiếm những "kẻ tội đồ"

Đầu tiên, trên chiếc Pixel, tôi truy cập vào Settings (Cài đặt) > Battery (Pin) > Battery usage (Mức sử dụng pin) để tìm xem ứng dụng nào có tỉ lệ thời gian chạy nền cao bất thường so với thời gian sử dụng thực tế trên màn hình.

Giao diện Pixel cung cấp chính xác thông tin tôi cần ngay trong menu View by apps (Xem theo ứng dụng) : tỷ lệ phần trăm tiêu thụ của từng app, đi kèm chi tiết lượng pin tiêu tốn cho hoạt động chạy nền.

Hệ điều hành OxygenOS trên OnePlus thì hiển thị hơi khác một chút nhưng cũng nằm ở vị trí tương đương: Settings > Battery > Battery usage by app . Mục này chỉ hiển thị phần trăm tiêu thụ tổng quát, nhưng nếu bạn nhấn vào từng ứng dụng, bạn sẽ thấy tỷ lệ tiêu thụ điện năng và thời gian sử dụng màn hình ( Screen-on usage time ).

Chẳng hạn, Spotify chiếm tới 26,45% tỉ lệ tiêu thụ điện năng nhưng thời gian sáng màn hình chưa đầy 1 giây. Đây chính là "ứng viên" hàng đầu cần phải bị cấm chạy nền ngay lập tức.

Nhìn chung, cả hai điện thoại đều chỉ ra các ứng dụng khác nhau vì cách tôi sử dụng mỗi máy không giống nhau. Tuy nhiên, có những nghiên cứu thực tế đã chỉ ra một số cái tên phổ biến chuyên "hút máu" pin mà bạn nên lưu tâm.

Cách hạn chế hoạt động chạy nền

Nếu bạn đang dùng Pixel 9 với Android 16 như tôi, chỉ cần vào Settings > Battery > Battery Usage . Tại đây, bạn sẽ thấy tổng phần trăm pin đã dùng và số phút chạy nền của từng ứng dụng. Ba cái tên đứng đầu danh sách của tôi trên Pixel là Google Play Store , Settings Services và Google . Cửa hàng Play Store chiếm 18 phút chạy nền với 15% tổng lượng pin, trong khi Settings Services chiếm 12 phút chạy nền và 14% tổng pin. Ứng dụng Google chỉ có 1 phút sáng màn hình nhưng lại "lén lút" chạy nền tới 47 phút, chiếm 3% tổng lượng pin.

Hãy nhấn vào từng ứng dụng cụ thể và tắt cần gạt Allow background usage (Cho phép sử dụng nền) . Tôi đã thực hiện việc này với cả Google Play Store, Settings Services và ứng dụng Google.

Trên chiếc OnePlus Open chạy OxygenOS 15, tôi vào Settings > Battery , cuộn xuống mục Battery usage by app và kiểm tra các ứng dụng ngốn pin nhất.

Những kẻ "đốt pin" khủng khiếp nhất là System Launcher (Trình khởi chạy hệ thống) với gần 33% tỉ lệ tiêu thụ và 7 phút sáng màn hình.

Photos chiếm gần 30% tỉ lệ tiêu thụ nhưng chỉ có 5 phút rưỡi sáng màn hình. Spotify chiếm 10% với chưa đầy 1 giây sáng màn hình, và Messenger chiếm 21% với 5 phút rưỡi sử dụng thực tế.

Vì OxygenOS không cho phép quản lý hoạt động chạy nền của hai ứng dụng hệ thống đầu tiên, tôi đã chọn chặn Spotify và Messenger. Các tùy chọn ở đây bao gồm: Allow background activity (Cho phép), Smart mode (Chế độ thông minh - tự tối ưu khi mức tiêu thụ cao bất thường) và Restrict background activity (Hạn chế hoàn toàn).

Tóm lại, trên cả hai máy, tôi đã hạn chế Google Play Store, Settings Services, Google (trên Pixel) cùng Spotify và Messenger (trên OnePlus).

Để so sánh một chút với iPhone, tôi vào Settings > Battery , cuộn xuống phần hoạt động của Ứng dụng và Hệ thống, sau đó chọn View All Battery Usage . Mục này hiển thị những ứng dụng tiêu tốn pin nhất, nhưng để xem thời gian chạy nền, bạn phải nhấn vào từng ứng dụng.

Thủ phạm lớn nhất trên iOS của tôi là Google Photos với 0 phút sáng màn hình nhưng có tới 7 phút chạy nền. Tôi đã tắt tính năng Background App Refresh (Làm mới ứng dụng trong nền) cho Photos trong phần Settings > General — và nếu bạn dùng iPhone, đây cũng là nơi bạn nên bắt đầu kiểm tra.

Những ứng dụng khác bạn nên cân nhắc hạn chế

Trong một nghiên cứu được trích dẫn rộng rãi của công ty mạng và viễn thông Elevate, danh sách các ứng dụng chạy nền gây hao pin hàng đầu như sau:

Dựa trên dữ liệu này, việc tắt hoạt động chạy nền cho các ứng dụng trên là một quyết định sáng suốt, trừ khi bạn thực sự cần chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng. Bảng số liệu được sắp xếp theo mức tiêu thụ pin cao nhất, vì vậy việc "khai tử" hoạt động nền của Netflix và TikTok sẽ mang lại hiệu quả cải thiện rõ rệt nhất.

Kết quả thu được

Thông thường, tôi để hai chiếc Android của mình ở trạng thái nghỉ sau giờ làm việc với mức pin gần 100%. Sáng hôm sau tỉnh dậy, máy thường chỉ còn khoảng 65% đến 70%. Sau khi hạn chế 5 ứng dụng gồm: Spotify, Messenger (trên OnePlus), Google Play Store, Settings Services và Google (trên Pixel), giờ đây mỗi sáng thức dậy, tôi thấy pin vẫn còn ở mức 80–90%. Với tôi, đây là một sự cải thiện cực kỳ đáng kể.

Tất nhiên, kết quả thực tế của bạn có thể sẽ khác. Nếu bạn dùng điện thoại Android làm thiết bị chính hàng ngày, bạn sẽ thấy các ứng dụng trong danh sách trên "ngốn" một lượng pin nền khổng lồ.

Facebook và Instagram vốn nổi tiếng là tiêu tốn tài nguyên nền, tương tự là Netflix, Google Maps, Thời tiết và Amazon. Tuy nhiên, nếu làm theo các bước kể trên, bạn có thể vô hiệu hóa những ứng dụng không cần thiết và kéo dài thêm thời lượng sử dụng cho dế yêu của mình.