Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán

20-08-2025 - 15:19 PM | Lifestyle

Cư dân mạng không khỏi thấy ngộ ngộ nhưng đây lại chính là phong cách buôn bán đặc trưng của người miền Tây.

Nếu có dịp khám phá văn hóa ẩm thực miền Tây, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước phong cách bán đồ ăn vặt có một không hai: hào sảng và phóng khoáng. Những phần ăn ở đây không chỉ ngon mà còn gây choáng ngợp bởi kích thước "siêu to khổng lồ", đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ vì ăn một lần khó mà hết nổi. 

Điển hình phải kể đến hàng chè trứ danh ở chợ Tân Hiệp, Tiền Giang, nơi người ta không bán theo ly mà tính bằng ký. Thay vì những ly chè nhỏ xinh, thực khách sẽ nhận được những bịch chè nặng hơn 1,5kg, đủ cho cả một đại gia đình thưởng thức. 

Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 1.
Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 2.

Sạp bán chè ở miền Tây gây chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. (Nguồn: @lam_dv, @thanhsungth3)

Nhìn những thau topping đầy ắp từ rau câu, sương sa đến hạt lựu, hạt é, ai cũng phải lóa mắt vì không biết nên chọn món nào cho đã. Quán chè này đã tồn tại hàng chục năm, trở thành ký ức của biết bao thế hệ và phong cách bán hết hồn ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 3.
Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 4.

Vá múc và thau chè cũng to "khổng lồ". (Nguồn: @dzi_dzi1903)

Gây sốt không kém là xe cá viên chiên của chú Minh ở An Giang, một người bán hàng nổi tiếng với triết lý "tặng nhiều hơn bán". Với mức giá cực kỳ phải chăng, mỗi hộp cá viên chiên đều đầy ắp đến mức khó tin, gấp ba bốn lần những nơi khác. 

Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 5.
Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 6.

Một phần cá viên chiên của chú Minh ở An Giang. (Nguồn: @duhihaydi, @dattr.1)

Anh chủ quán vui tính còn thường xuyên tặng thêm cho học sinh, sinh viên và luôn miệng nói đùa rằng tương gia truyền của ông nội để lại nên cứ xịt thoải mái. Hình ảnh một phần ăn ngập tràn topping thực sự đã thể hiện trọn vẹn sự chân chất và tốt bụng của người dân nơi đây. 

Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 7.
Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 8.

Một phần ăn đầy ụ. (Nguồn: @quankhonggo)

Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến chú bán bánh bò ở Cần Thơ, người được mệnh danh là "Triển Chiêu" vì ngoại hình na ná nhân vật trong phim. Mỗi ngày chú chỉ bán đúng hai ổ bánh bò khổng lồ, to gần bằng vòng tay người lớn. Dù chỉ bán trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng gian hàng của chú lúc nào cũng tấp nập người mua. 

Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 9.
Tới miền Tây ăn vặt mà sốc: Chén chè 2 ký, bánh bò như mâm xe, viên chiên cá viên được cho nhiều hơn bán- Ảnh 10.

Cận cảnh xe bánh bò ở Cần Thơ. (Nguồn: @vovulamreview) 

Chỉ với 10.000 đồng cho một miếng bánh bò thơm lừng mùi men rượu, mềm xốp, nhiều người sẵn sàng rượt theo xe chú từ hẻm này qua hẻm khác để có được món ăn dân dã mà gây thương nhớ này.

Những món ăn vặt với kích thước "chà bá" này không chỉ đơn thuần là một cách kinh doanh. Chúng còn là biểu tượng cho nét văn hóa hào sảng, phóng khoáng và tấm lòng rộng mở của con người miền Tây, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo mà bất kỳ ai từng ghé thăm cũng khó lòng quên được.

Theo Hy Chu

