Tội phạm trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Mới đây, Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 đối tượng Hoàng Văn Cương, SN 1993 và Nguyễn Anh Văn, SN 1993, cùng trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng facebook đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lộc Bình phát hiện từ khoảng tháng 11/2023, trên mạng xã hội Facebook có tài khoản “Lô Quyết Tiến”, hình nền là ảnh “CTY ô tô Quyết Tiến”, có địa chỉ số 29, TDP số 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại liên hệ 0911.731.129, chuyên mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, thực tế tại Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình không có salon ô tô nào có tên và địa chỉ như trên. Trên tài khoản face book “Lô Quyết Tiến” đăng tải nhiều bài viết, video quảng cáo bán các loại xe ô tô cũ với giá thành rẻ hơn thị trường rất nhiều.

Thủ đoạn quảng cáo bán xe ô tô giá rẻ trên facebook để chiếm đoạt tiền cọc

Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ. Tiếp cận, trao đổi với một số tài khoản Facebook thì đều xác nhận được liên lạc, trao đổi với chủ tài khoản “Lô Quyết Tiến” bằng tài khoản Zalo của số điện thoại 0911.731.129 và chuyển tiền đặt cọc mua xe ô tô từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng có tên Lô Quyết Tiến, nhưng sau khi chuyển tiền xong thì không liên lạc được nữa. Các chủ face book trên đều biết mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ở xa, di chuyển tốn kém nên đã không trình báo cơ quan chức năng.

Qua triển khai các biện pháp xác minh xác định người đứng tên đăng ký chủ thuê bao số điện thoại 0911.731.129 không phải là Lô Quyết Tiến; anh Lô Quyết Tiến SN 2005, trú tại tỉnh Hà Giang là người đăng ký tài khoản ngân hàng nhưng thực tế không sử dụng và không biết ai sử dụng.

Thượng tá Nông Trung Nghĩa - Phó trưởng Công an huyện Lộc Bình cho biết: trên cơ sở tài liệu thu thập được, đánh giá đây là hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, đến nay đã diễn ra trong khoảng thời gian dài và số lượng người, tài sản bị chiếm đoạt là rất lớn. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rất khó khăn trong việc xác định làm rõ đối tượng, do đó, Công an huyện Lộc Bình đã xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng, huy động biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Với quyết tâm đấu tranh với đối tượng phạm tội, bảo vệ tài sản cho Nhân dân trên địa bàn cả nước, Công an huyện Lộc Bình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ đối tượng. Đến ngày 10/4/2024, tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lộc Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bắt giữ 02 đối tượng Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn.

Tại cơ quan điều tra, Cương và Văn đã khai nhận cùng nhau thực hiện hành vi lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai đối tượng đều có trình độ đại học nên đã tạo ra nhiều thủ đoạn để che dấu hành vi phạm tội như sử dụng facebook ảo mang tên người khác; dùng công nghệ tạo hình ảnh một salon ô tô không có thật tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để làm hình nền tài khoản facebook; sử dụng hình ảnh các xe ô tô cũ trên mạng để đăng quảng cáo bán với giá rẻ; sử dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng đứng tên của người khác để nhận tiền đặc cọc. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng đổi sang tiền mặt tại các cửa hàng kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Cơ quan công an cho biết, đến thời điểm bị bắt giữ, số người bị các đối tượng Cương và Văn lừa đảo lên đến gần 100 người trên địa bàn cả nước và số tiền bị chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Hai đối tượng đã chia nhau số tiền chiếm đoạt được tiêu sài cá nhân. Hiện Công an huyện Lộc Bình vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hình ảnh giả mạo salon ô tô các đối tượng sử dụng làm hình nền trên facebook để lừa đảo

Người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn của các loại tội phạm

Theo số liệu thống kê, trong năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 86 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài trên không gian mạng với các hình thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến như: giả danh công an, viện kiểm sát đang điều tra vụ án yêu cầu chuyển tiền; tặng quà yêu cầu trả phí; đầu tư sàn thương mại ảo, tuyển cộng tác viên mua bán hàng hóa; vay tiền online hay lừa đổi ngoại tệ... tổng số tiền bị chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới trên 49 tỷ đồng. Đây thực sự là tình trạng đáng báo động về sự mất cảnh giác của một số người dân trước hoạt động của tội phạm trên không gian mạng.

Cũng trong năm 2023, Công an tỉnh đã phát hiện 102 vụ vi phạm pháp luật có liên quan đến việc sử dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin và mạng viễn thông; đã điều tra, làm rõ, khởi tố 32 vụ, 67 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên Interner, đánh bạc trên không gian mạng...

Tuy nhiên, công tác đấu tranh với tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng còn gặp những khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi các chiêu thức, thủ đoạn thì ngày càng tinh vi hơn. Trong khi đó, một số bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế, mất cảnh giác, thiếu kiến thức và kỹ năng trong sử dụng Internet, mạng xã hội; nhiều người vì hám lợi nên đã bị các đối tượng đánh trúng tâm lý để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo đến người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn của các loại tội phạm. Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho người lạ, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ yêu cầu; không truy cập đường link lạ; xác minh các cuộc gọi videocall hoặc tin nhắn vay, mượn tiền. Khi gặp các trường hợp nghi vấn cần kịp thời thông báo ngay cho công an địa phương gần nhất để được hướng dẫn, phục vụ việc điều tra, truy tìm và xử lý các đối tượng.