Tôi thất vọng vì vay bạn tốt 4 triệu đồng nhưng bị từ chối thẳng: Khi lợi ích thay đổi thì tình bạn tan vỡ - sự khốc liệt của thế giới người trưởng thành!

01

Gần đây tôi đọc được một bài viết có nội dung như sau: A gần đây nảy sinh vấn đề với một người bạn. Chuyện là, A có một người bạn rất tốt, hai người đã là bạn hơn 10 năm kể từ khi còn học đại học. A luôn nghĩ rằng hai người họ có mối quan hệ rất tốt.

Khi còn học đại học, gia đình của người bạn rất nghèo và thường hỏi mượn tiền A. Lần nào bạn mượn tiền, A cũng đều sẽ cho vay. Anh thậm chí còn cho bạn mượn thẻ ăn của mình, hai người cùng nhau ăn cơm tại căng tin của trường với chiếc thẻ đó. Sau khi tốt nghiệp, người bạn vội đi thực tập, không kịp làm thủ tục trả và thuê phòng, chính A là người chủ động dọn đồ của người bạn vào căn hộ mình thuê.

Ai đã từng thuê nhà đều biết việc di chuyển mệt mỏi và rắc rối ra sao. Bản thân A cũng không phải là người giàu có nên để tiết kiệm tiền, anh bắt xe buýt đi tới đi lui suốt hai ngày mới dọn xong đồ đạc của bạn mình. Khi người bạn bị ốm, A không ngần ngại đi cùng bạn đến bệnh viện để đăng ký chữa bệnh.

Hiện tại, người bạn đang sống một cuộc sống tốt đẹp và đã trở nên rất giàu có. Họ vẫn ở cùng một thành phố và giữ liên lạc thường xuyên.

A gần đây gặp phải chuyện không may, người nhà bị tai nạn xe hơi, cần nhập viện và đóng một khoản viện phí không nhỏ. Sau nhiều ngày đắn đo, A không còn cách nào khác đanh nhắn tin vay người bạn của mình 4 triệu và hứa sẽ trả lại sau 10 ngày khi anh có lương. Đây là lần đầu tiên A vay tiền bạn nhưng đã bị từ chối. Sau khi cúp điện thoại, A thất vọng rất lâu, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, người bạn cũng biết người nhà của A bị tai nạn ô tô nhưng lại không mảy may tỏ ra lo lắng.

A đã chia sẻ sự việc lên mạng để mọi người bình luận. Ngay khi được đăng tải, bài đăng đã thu hút sự bàn luận sôi nổi của cư dân mạng:

" Một số người chỉ tốt bụng với những người không quá thân thiết."

"Đọc tiêu đề, tôi nghĩ việc không cho mượn là chuyện bình thường. Đọc nội dung, tôi có thể hiểu tại sao người đăng lại thất vọng".

"4 triệu để nhìn thấu một người, không thiệt."

"Loại người này không xứng đáng có được một người bạn như cậu, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cắt đứt mối quan hệ đó."

"Bạn bè khi không còn học cùng lớp thì tình bạn cũng thay đổi."

Khi còn nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng có được một người bạn tốt, nhưng khi trưởng thành, sẽ rất khó có được một người bạn tốt trong nhiều năm.

Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, không phải người lớn không thể kết bạn mà là tình bạn của người lớn quá thực tế và quá mong manh.

02

Tôi có một người bạn B mà tôi tưởng chúng tôi sẽ là bạn suốt đời, nhưng rồi đột nhiên chúng tôi ngừng liên lạc. Chúng tôi từng là những người bạn rất tốt, đã có những lúc tôi còn tưởng là người thân, dần dần, khi tách ra đi làm, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau đó, vì một sự cố nên cả hai đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau.

Vì công việc nên B muốn làm quen với người bạn C khác của tôi thông qua mối quan hệ với tôi, vì C là khách hàng tiềm năng của B và có thể thúc đẩy hiệu suất làm việc của B. Là bạn của B, tôi đương nhiên muốn giúp đỡ, tôi đã kết nối và họ bắt đầu liên lạc thường xuyên. Nhưng kể từ khi họ bắt đầu liên lạc với nhau, tôi đều bị bỏ lại dù là đi chơi, mua sắm hay xem hòa nhạc, B chỉ tìm C chứ không tìm tôi.

Lúc đầu tôi tưởng mình đã làm gì sai, nhưng dù không hiểu nổi nhưng tôi cũng không hỏi, nhưng mọi việc cứ tiếp diễn như vậy trong một thời gian dài.

Tôi không còn nhận được lượt thích từ B trên trang cá nhân và B cũng không còn chủ động trò chuyện với tôi. Lúc đó, tôi nhận ra mối quan hệ này đã đi đến hồi kết.

Tình bạn của người trưởng thành vốn thực tế như vậy, nó đến và đi ngay khi nó muốn, không một chút hoài niệm hay tình cảm.

Triết gia người Tây Ban Nha Seneca từng nói: Những người kết bạn với bạn vì lợi ích cũng sẽ chia tay với bạn vì lợi ích. Khi lợi ích bị cuốn vào, tình bạn sẽ bền lâu. Một khi lợi ích thay đổi, tình bạn cũng sẽ tan vỡ.

Em họ của tôi gần đây có mối quan hệ tốt với một người bạn. Không ngờ trong lúc trò chuyện, em họ tôi lại nói: "Nào có phải bạn bè gì, chỉ là mối quan hệ lợi ích mà thôi." Thì ra người bạn này muốn tìm cửa hàng, tình cờ em họ tôi có người quen làm trong lĩnh vực này nên đã nhờ cậu ấy giúp đỡ. Em họ tôi nói trước đây chưa từng liên lạc với người bạn đó, hai người bắt đầu liên lạc với nhau vì sự việc này.

Tôi tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt hơn vì điều này, nhưng tôi không ngờ rằng sau khi em họ giúp tìm cửa hàng thì đối phương đã ngừng liên lạc với cậu ấy.

Tình bạn có mục đích giống như sói đội lốt cừu, nhìn thì có vẻ ấm áp nhưng thực chất lại ẩn chứa những toan tính. Một khi đạt được mục đích, nó sẽ bộc lộ sự hung dữ.

Giống như câu chuyện ở đầu bài, thì ra người bạn của a vẫn đang tìm kiếm sự giúp đỡ nên mối quan hệ giữa hai người vẫn tiếp tục. Dù tàn nhẫn nhưng đây là sự thật.

Trong thế giới người lớn, lợi ích rất nhiều khi được nhiều người được đặt lên hàng đầu, và tình bạn trở nên dễ bị tổn thương trước thực tế và lợi ích.

03

Tình bạn chân chính có nghĩa là sự giúp đỡ khi người kia gặp khó khăn và ngược lại. Đối với tình bạn đặt lợi ích lên hàng đầu, một khi một bên mất đi giá trị lợi dụng, bên kia sẽ từ bỏ mối quan hệ. Làm bạn với những người như vậy sẽ chỉ dẫn đến thất vọng và buồn bã.

Thực ra không phải chúng ta không tin tưởng người khác mà là bản chất con người, đôi khi quá phức tạp. Đừng quá coi trọng bản thân khi đối mặt với một người bạn đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu. Hãy trân trọng những người chân thành coi chúng ta như bạn bè. Suy cho cùng, trên đời này quyền lực và tiền bạc sẽ tàn lụi nhưng sự chân thành thì không.