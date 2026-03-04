Tôi từng luôn thiếu tiền - cho đến khi bắt đầu 5 việc đơn giản này

1. Trích tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương

Nhiều người chỉ tiết kiệm khi "còn dư tiền". Nhưng trên thực tế, tiền hiếm khi tự dư ra nếu bạn không chủ động giữ lại từ đầu.

Một nguyên tắc tài chính phổ biến là: hãy tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập mỗi tháng , ngay khi vừa nhận lương.

Ví dụ:

- Thu nhập 15 triệu → tiết kiệm 1,5 triệu

- Thu nhập 20 triệu → tiết kiệm 2 triệu

Ban đầu số tiền này có thể không lớn, nhưng nếu duy trì đều đặn trong vài năm, bạn sẽ có một khoản dự phòng đáng kể.

Khoản tiền này đặc biệt quan trọng trong các tình huống như:

- mất việc

- bệnh tật

- gia đình gặp biến cố

- cần chi tiêu đột xuất

Không ít người chỉ nhận ra giá trị của tiền tiết kiệm khi cuộc sống bất ngờ gặp biến cố .

2. Trân trọng và đầu tư cho công việc hiện tại

Trong giai đoạn kinh tế biến động, một công việc ổn định đã là lợi thế lớn .

Nhiều người thường chỉ nhìn vào mức lương và cảm thấy chưa hài lòng, nhưng lại quên rằng công việc hiện tại còn mang lại nhiều giá trị khác:

- thu nhập ổn định

- bảo hiểm

- kinh nghiệm nghề nghiệp

- mạng lưới quan hệ

Điều quan trọng hơn là không ngừng nâng cấp năng lực cá nhân . Khi kỹ năng của bạn tốt hơn, giá trị của bạn trên thị trường lao động cũng sẽ tăng lên. Thu nhập vì thế có thể cải thiện theo thời gian.

Một câu nói rất đúng trong tài chính cá nhân là: "Muốn tăng thu nhập, trước hết hãy tăng giá trị của chính mình".

3. Chăm sóc sức khỏe - khoản đầu tư ít tốn tiền nhưng lợi nhuận lớn

Nhiều người thường bỏ qua điều này, nhưng thực tế sức khỏe và tài chính có mối liên hệ rất chặt chẽ .

Một cơ thể khỏe mạnh giúp bạn:

- làm việc hiệu quả hơn

- ít phải chi tiền cho bệnh tật

- duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống

Tin vui là việc giữ gìn sức khỏe không nhất thiết phải tốn nhiều tiền .

Những thói quen đơn giản nhưng hiệu quả gồm:

- ngủ đủ giấc

- ăn uống điều độ

- tập thể dục thường xuyên

- hạn chế thức khuya

- giữ tinh thần tích cực

Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ có nhiều năng lượng để làm việc và kiếm tiền hơn.

4. Giảm chi tiêu lãng phí, không phải giảm chất lượng sống

Nhiều người nghe đến "cắt giảm chi tiêu" thường nghĩ đến việc phải sống kham khổ. Nhưng thực tế, quản lý chi tiêu hợp lý không có nghĩa là keo kiệt .

Điều quan trọng là phân biệt giữa "cần" và "muốn" .

Một vài thay đổi nhỏ có thể giúp tiết kiệm đáng kể:

- Hạn chế mua sắm theo cảm xúc

- Nấu ăn tại nhà nhiều hơn thay vì ăn ngoài thường xuyên

- Tận dụng các hoạt động giải trí miễn phí như đi bộ, dã ngoại, tham quan bảo tàng

- Mang theo nước uống, khăn giấy hoặc sạc dự phòng khi ra ngoài

Những khoản chi nhỏ tưởng chừng không đáng kể nhưng nếu cộng lại mỗi tháng, con số có thể lên tới vài triệu đồng .

5. Tìm thêm nguồn thu nhập phụ

Tiết kiệm tiền rất quan trọng, nhưng chỉ tiết kiệm thôi thường không đủ để cải thiện tài chính nhanh chóng .

Nếu muốn thay đổi tình hình tài chính, bạn cần nghĩ thêm đến việc tăng thu nhập . Một cách hiệu quả là tận dụng những kỹ năng hoặc sở thích sẵn có của bản thân.

Ví dụ:

- Nếu viết tốt → thử viết bài cho các nền tảng mạng xã hội

- Nếu nấu ăn ngon → bán đồ ăn nhỏ online

- Nếu nói chuyện tốt → livestream bán hàng

- Nếu có chuyên môn → dạy học, làm tư vấn

Ngày nay, internet mở ra rất nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Điều quan trọng là dám thử và không giới hạn bản thân .

Tiền bạc không tự nhiên đến nhưng thói quen có thể thay đổi tương lai

Thiếu tiền không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của thất bại. Đôi khi đó chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời , và hoàn toàn có thể cải thiện nếu bạn thay đổi cách quản lý tài chính.

Bắt đầu từ những việc nhỏ:

- tiết kiệm đều đặn

- trân trọng công việc

- chăm sóc sức khỏe

- chi tiêu có ý thức

- tìm thêm nguồn thu nhập

Những thay đổi này có thể không mang lại kết quả ngay lập tức. Nhưng nếu kiên trì trong vài năm, bạn sẽ nhận ra rằng tình hình tài chính của mình đã khác đi rất nhiều .

Tiền bạc giống như dòng nước: nếu biết dẫn đúng hướng, nó sẽ dần tích tụ thành một dòng chảy ổn định cho cuộc sống.