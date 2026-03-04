Khách Tây chen chân xem diễu hành ở Hội An

Lễ hội Nguyên tiêu - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu dịp đầu xuân diễn ra từ ngày 2-4/3 (nhằm 14-16 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Các nghi lễ được tổ chức trang trọng tại di tích như chùa Ông, chùa Bà, các hội quán, đình làng, nhà thờ tộc… Lễ cúng Nguyên tiêu, giỗ Tổ Tiền hiền cùng các nghi thức dâng hương cầu an thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ mạch nguồn tâm linh của cộng đồng cư dân phố Hội qua nhiều thế kỷ.