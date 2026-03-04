Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng nghìn người dân và du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, chen kín các tuyến phố cổ để theo dõi lễ dâng hương, diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu - lễ hội truyền thống mở đầu năm mới, được xem là cái "Tết sau Tết” của cư dân phố Hội.

Khách Tây chen chân xem diễu hành ở Hội An- Ảnh 1.

Sáng 4/3, hàng nghìn người dân và du khách, đặc biệt là du khách quốc tế﻿, chen kín các tuyến phố cổ để theo dõi lễ dâng hương, diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu - lễ hội truyền thống mở đầu năm mới, được xem là “Tết sau Tết” của cư dân phố Hội.





Tết Nguyên tiêu (Tết Thượng Nguyên) là Rằm đầu tiên của năm, theo quan niệm dân gian là dịp Thiên quan Tứ phước. Từ lâu, người dân phố Hội xem đây là cái Tết sau Tết, thời khắc khởi đầu cho một năm mới hanh thông, an hòa.









Lễ dâng hương và diễu hành chính thức diễn ra tại đình Hội An (27 Lê Lợi) và Quan Công miếu (24 Trần Phú). Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến phố cổ trong tiếng trống, chiêng rộn rã, thu hút đông đảo người dân và du khách đứng chật kín hai bên đường.







Du khách chen chân xem diễu hành.









Lễ hội Nguyên tiêu - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu dịp đầu xuân diễn ra từ ngày 2-4/3 (nhằm 14-16 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Các nghi lễ được tổ chức trang trọng tại di tích như chùa Ông, chùa Bà, các hội quán, đình làng, nhà thờ tộc… Lễ cúng Nguyên tiêu, giỗ Tổ Tiền hiền cùng các nghi thức dâng hương cầu an thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ mạch nguồn tâm linh của cộng đồng cư dân phố Hội qua nhiều thế kỷ.







Lễ hội đặc biệt thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.



Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, xuyên suốt lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như diễn xướng Tuồng, trò chơi Bài Chòi, trưng bày hình ảnh về Tết Nguyên tiêu cùng các nghi thức cầu an, sinh hoạt tín ngưỡng ở khu dân cư tiếp tục làm sống dậy không khí đầu xuân đậm chất Hội An.

