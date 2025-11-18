Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An
Nước lụt dâng khiến nhiều tuyến phố Hội An ngập trở lại, nhiều du khách Tây chọn dịch vụ ngắm phố cổ giữa dòng nước.
Tối 17-11, nước lụt tiếp tục dâng, khiến nhiều tuyến phố ở Hội An, TP Đà Nẵng như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Châu Thượng Văn… bị ngập trở lại.
Ở các tuyến phố bị ngập nước, đặc biệt tại khu vực giao với đường Bạch Đằng – ghi nhận nhiều người dân đưa ghe ra phục vụ du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài, trải nghiệm đi ghe ngắm phố cổ trong mùa lụt.
Khách Tây thuê ghe ngắm Hội An ngập trong nước lụt
Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tổ chức dịch vụ bơi ghe đưa khách du lịch ngắm phố cổ mùa lụt, chỉ được đưa khách bị mắc kẹt ở vùng ngập ra bên ngoài.
Theo ông Cường, hiện nay do khách có nhu cầu nên nhiều người dân bơi ghe phục vụ. Tuy nhiên, các ghe chỉ chở khách di chuyển tại các đoạn đường bị ngập ở trung tâm phố cổ, không có tình trạng chảy xiết.
Nước lụt bắt đầu lên từ sáng 17-11, khiến nhiều khu vực quanh sông Hoài ngập sâu. Một số cửa hàng ở đây phải dọn dẹp đồ đạc và tạm đóng cửa.
Người lao động