Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An

18-11-2025 - 15:32 PM | Lifestyle

Nước lụt dâng khiến nhiều tuyến phố Hội An ngập trở lại, nhiều du khách Tây chọn dịch vụ ngắm phố cổ giữa dòng nước.

Tối 17-11, nước lụt tiếp tục dâng, khiến nhiều tuyến phố ở Hội An, TP Đà Nẵng như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Châu Thượng Văn… bị ngập trở lại.

Ở các tuyến phố bị ngập nước, đặc biệt tại khu vực giao với đường Bạch Đằng – ghi nhận nhiều người dân đưa ghe ra phục vụ du lịch, chủ yếu là khách nước ngoài, trải nghiệm đi ghe ngắm phố cổ trong mùa lụt.

Khách Tây thuê ghe ngắm Hội An ngập trong nước lụt

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 1.

Nhiều du khách nước ngoài chờ đợi để được trải nghiệm dịch vụ đi ghe ngắm phố cổ Hội An trong nước lụt trên đường Châu Thượng Văn

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 2.

Mỗi ghe chở khoảng 4 đến 6 khách

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 3.

Các ghe có trang bị áo phao, tuy nhiên nhiều khách không sử dụng

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 4.

Rất nhiều du khách chọn dịch vụ này

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 5.

Các ghe chở khách chỉ di chuyển trên các tuyến phố, không đưa khách ra khu vực sông Hoài để đảm bảo an toàn

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 6.

Khu vực Chùa Cầu tấp nập

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 7.

Mỗi chuyến đi thường kéo dài 10–15 phút, đi trên các tuyến phố bị ngập với giá khoảng từ vài chục ngàn đồng đến hơn 100 ngàn đồng/khách

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 8.

Du khách đứng trên Chùa Cầu ngắm các ghe treo đèn lồng sặc sỡ di chuyển trên các tuyến phố bị ngập

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 9.

Đông nghịt du khách trải nghiệm phố cổ về đêm trong mùa lụt

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 10.

Một số du khách ghi lại khoảnh khắc phố cổ Hội An trong mùa lụt

Hình ảnh khách Tây đua nhau đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An- Ảnh 11.

Nước mấp mé lên vỉa hè đường Châu Thượng Văn, nhiều du khách đến đây ăn uống và ngắm cảnh

Ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tổ chức dịch vụ bơi ghe đưa khách du lịch ngắm phố cổ mùa lụt, chỉ được đưa khách bị mắc kẹt ở vùng ngập ra bên ngoài.

Theo ông Cường, hiện nay do khách có nhu cầu nên nhiều người dân bơi ghe phục vụ. Tuy nhiên, các ghe chỉ chở khách di chuyển tại các đoạn đường bị ngập ở trung tâm phố cổ, không có tình trạng chảy xiết.

Nước lụt bắt đầu lên từ sáng 17-11, khiến nhiều khu vực quanh sông Hoài ngập sâu. Một số cửa hàng ở đây phải dọn dẹp đồ đạc và tạm đóng cửa.

Khách Tây chắp tay lạy chủ quán ở Hà Nội vì bán đồ ăn quá ngon: Vị khách gọi 12 món

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đỗ Quang Vinh chơi môn mới

Đỗ Quang Vinh chơi môn mới Nổi bật

Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê

Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê Nổi bật

Đám cưới dát vàng của tiền vệ tuyển Việt Nam: Quà cưới nhiều đến hoa mắt nhưng nổi bật nhất là món quà cực kì tinh tế của mẹ vợ

Đám cưới dát vàng của tiền vệ tuyển Việt Nam: Quà cưới nhiều đến hoa mắt nhưng nổi bật nhất là món quà cực kì tinh tế của mẹ vợ

15:30 , 18/11/2025
Hoa thiên điểu “đổ bộ” phòng khách ngày Tết: Nhìn là thấy giàu, cắm một lần là nghiện

Hoa thiên điểu “đổ bộ” phòng khách ngày Tết: Nhìn là thấy giàu, cắm một lần là nghiện

15:15 , 18/11/2025
Tài sản vững chắc nhất của nữ ca sĩ vừa xây thêm 12 sân pickleball ở TP.HCM

Tài sản vững chắc nhất của nữ ca sĩ vừa xây thêm 12 sân pickleball ở TP.HCM

14:58 , 18/11/2025
1 quốc gia “tức tưởi” vì đặc sản quốc hồn quốc túy bị đánh bại ngay trên sân nhà

1 quốc gia “tức tưởi” vì đặc sản quốc hồn quốc túy bị đánh bại ngay trên sân nhà

14:45 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên