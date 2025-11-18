Khách Tây chắp tay lạy chủ quán ở Hà Nội vì bán đồ ăn quá ngon: Vị khách gọi 12 món

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh trích xuất từ camera tại một quán ăn ở Hà Nội. Sau khi dùng bữa tại bàn phía bên ngoài, một nữ du khách nước ngoài đã chạy vào phía trong quán, chắp tay lạy chủ quán vì được "ăn món ngon nhất cuộc đời".

Hình ảnh khiến nhiều người bất ngờ, bật cười thích thú, xen lẫn niềm vui vì du khách đã có trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam. Đồng thời, mọi người cũng tò mò, không biết nữ du khách đã được thưởng thức món ăn gì mà lại tấm tắc tới mức có hành động như vậy.

2 nữ du khách ngồi bàn phía ngoài thưởng thức các món ăn tại quán trước khi ra sân bay trở về nước. (Ảnh: Cắt từ clip)

1 trong 2 du khách đã vào phía trong, chắp tay cúi lạy chủ quán vì thấy đồ ăn quá ngon. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15/11 tại quán Sứ Ming Porcelain and Tea trên phố Phó Đức Chính (phường Ba Đình, Hà Nội). Thời điểm này, 2 nữ du khách đến từ Mỹ đã ghé quán để dùng bữa nhẹ trước khi ra sân bay về nước.

Theo thông tin trên Tri thức - Znews, 2 vị khách đã được quán giới thiệu thực đơn mới và gọi 12 món ăn, gồm một số món chính như: Tôm sú nướng, cá hồi ủ muối, sò điệp áp chảo, thịt heo xông khói, cá ngừ đại dương,... Ngoài ra, còn có 2 món tráng miệng là bánh truffle tiramisu và kem sorbet dứa nướng. 2 nữ du khách cũng thử khá nhiều thức uống của quán.

Sau khi dùng bữa, 1 trong 2 nữ du khách đã bất ngờ bước vào trong quán, chắp tay và cúi lạy chủ quán vì "món ăn quá ngon". Chủ quán hoang mang trước tình huống bất ngờ và hiếm gặp, nhưng sau đó đã nhanh chóng đỡ tay du khách và trò chuyện. Nữ du khách liên tục khẳng định "đây là món ăn ngon nhất từng được thưởng thức trong đời".

2 trong số 12 món nữ du khách thưởng thức tại quán. (Ảnh: Tri thức - Znews)

"Thực khách khen món ăn rất tuyệt vời, nói rằng cảm giác như ở trên thiên đường", đại diện Sứ Ming Porcelain and Tea chia sẻ và cho biết thêm, đây là lần đầu tiên anh được khách hàng cảm ơn đặc biệt đến vậy. Sau khi trải qua cảm giác lạ lẫm ban đầu, chủ quán thấy vui và tự hào.

Theo chủ quán, trước đây cũng có nhiều thực khách mê hương vị món ăn và đồ uống của quán song họ thường quay lại nhiều lần hoặc đặt mang về chứ hiếm ai thể hiện như nữ du khách trên. Quán rất vui vì hình ảnh du khách trân trọng sản phẩm của người Việt, cũng như sự ấm áp, hiếu khách của người Việt được lan tỏa.