Khách Tây lạy chủ quán Việt Nam vì được ăn món ngon nhất cuộc đời

Mới đây, khoảnh khắc bất ngờ của một vị khách Tây khi dùng bữa tại một quán ăn ở Hà Nội đã lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, cô bước thăng vào quán và cúi lạy chủ quán vì món ăn quá ngon, đây là một tình huống hiếm gặp khiến nhiều người vừa bật cười vừa cảm thấy thú vị.

Theo chia sẻ từ trang cá nhân của quán Sứ Ming, sự việc diễn ra khi hai cô gái đến từ Chicago ghé quán dùng bữa cuối cùng trước khi lên máy bay về nước. Đúng hôm đóm quán cũng chính thức giới thiệu món mới. Nhân dịp này, chủ quán quyết định mời hai vị khách thử món và gửi tặng thêm ưu đãi 20%. Ban đầu, đây chỉ là một buổi thưởng thức món ăn bình thường nhưng phản ứng sau đó của nữ du khách lại vượt xa mọi dự đoán.

Sau khi nếm món ăn, một trong hai du khách tỏ ra bất ngờ đến mức đứng bật dậy đi thẳng vào khu vực bên trong để gặp chủ quán. Tại đây, cô bất ngờ chắp tay lại cúi người lạy chủ quán vì món ăn quá ngon. Chủ quán ban đầu có chút hoang mang nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng đỡ tay của nữ du khách và bắt đầu trò chuyện, hỏi han cảm nhận cũng như thông tin về vị khách. Trong suốt cuộc trò chuyện, nữ du khách không ngừng nhấn mạnh rằng đây là món ăn ngon nhất cô từng thưởng thức trong đời.

Khoảnh khắc hài hước và chân thật này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Người xem không khỏi thích thú trước phản ứng bất ngờ của nữ du khách, đồng thời họ còn tò mò những món ăn mà nữ du khách này đã ăn khiến cô có phản ứng mạnh đến như thế.

- Món gì đó shop? Để khi nào về nước mình cũng tới thử.

- Quán ở đâu vậy Sứ Ming. Chủ quán nói tiếng Anh giỏi quá. Về nước tui ghé quán.

- Niềm hạnh phúc của người đầu bếp là đây.

- Vì quả video này mai em sẽ đi Sứ Ming nhé.

- Chắc họ đi từ Thái Lan qua. Chắp tay cảm ơn kiểu tôn trọng, lịch sự.

Trong phần bình luận, chủ quán cũng cho biết thêm, hai vị khách Tây này đã thử hết menu món mới của quán từ khai vị đến món tráng miệng. Nhiều cư dân mạng Việt cũng bày tỏ, vì video này mà hứa hẹn sẽ đến thưởng thức món ăn nếu có dịp.

Đây chắc hẳn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của quán. Đồng thời, câu chuyện cũng chứng minh rằng ẩm thực Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục du khách quốc tế và khiến họ phải bất ngờ, phản ứng theo cách rất vừa hài hước vừa đáng yêu.

Nguồn: @suming.tea