Ẩm thực cao cấp của Việt Nam là như thế nào? Khách Tây nếm thử 12 món của nhà hàng "ngon nhất đất nước"

1. Món khai vị - Trứng cá tầm hun khói

Món trứng cá tầm hun khói.

Bữa tối của chúng tôi bắt đầu thật thịnh soạn với một quả trứng gà luộc mềm, bên trong được nhồi trứng cá muối Oscietre, phủ vàng lá, và thì là, một loại thảo mộc mà đầu bếp cho biết là đặc trưng trong các món ăn của thủ đô Hà Nội, miền Bắc Việt Nam. Mặc dù tôi đã ăn hết món khai vị này chỉ trong một miếng, nhưng đây vẫn là một trong những món ăn mà tôi yêu thích nhất.

2. Nem gan ngỗng

Nem gan ngỗng.

Món thứ hai của chúng tôi tại nhà hàng này là món nem của Việt Nam nhưng theo phong cách Pháp với nhân thịt heo, gan ngỗng và nấm truffle đen. Như đã thấy ngay từ đầu, đầu bếp không ngần ngại sử dụng những nguyên liệu xa xỉ để làm tăng hương vị cho các món ăn theo phong cách ẩm thực Việt Nam mới của mình.

3. Bánh nhúng cá hồi

Món bánh nhúng cá hồi với cách trình bày hấp dẫn.

Cá hồi là nguyên liệu chính của món thứ ba, được lấy cảm hứng từ bánh waffle truyền thống của các quán ăn vỉa hè Việt Nam. Cách trình bày hấp dẫn được mô phỏng theo bánh tart truyền thống của Pháp. Vỏ bánh làm từ bột gạo và trứng, phủ trứng cá hồi muối, cá hồi hun khói, kem tươi và kem thì là. Bánh còn được trang trí bằng vàng lá ăn được để thêm phần lấp lánh. Đó là một điểm nhấn khác, và dù tôi đã rất cố gắng, bức ảnh trên vẫn chưa lột tả hết được sự tươi ngon của món ăn đặc trưng này.

4. Bánh xèo tôm và thịt ba chỉ

Bánh xèo tôm thịt.

Bánh xèo miền Trung Việt Nam chính là nguồn cảm hứng cho món bánh xèo tôm và thịt ba chỉ heo sốt đậu phộng. Một miếng chanh nướng được ăn kèm với món bánh xèo giòn tan của Việt Nam.

5. Món Chả cá Lã Vọng theo phong cách mới

Món ăn được chế biến từ cá tuyết đen Nhật Bản.

Một món ăn khác mang đậm phong cách Hà Nội là Chả Cá Lã Vọng, nhưng nếu thông thường, sẽ được chế biến từ cá lăng, nghệ và thì là, thì ở đây, món ăn được chế biến từ cá tuyết đen Nhật Bản.

6. Cháo trứng cá muối

Cháo trứng cá muối.

Trứng cá muối Oscietra xuất hiện lần nữa trong món thứ 6, cháo gạo với cá tuyết.

7. Bún chả Bourdain

Bún chả Bourdain được lấy cảm hứng từ món bún chả truyền thống.

Bún Chả Bourdain là một biến tấu từ món bún chả nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam, được làm từ thịt viên nướng, bún gạo, rau thơm tươi ngon và nước chấm. Phiên bản tại nhà hàng cao cấp hội tụ tất cả những yếu tố này trong một miếng cắn đậm đà, bạn có thể nhâm nhi cùng một ly bia.

Bún chả là món ăn truyền thống của Việt Nam mà đầu bếp nổi teiensg Anthony Bourdain đã thưởng thức cùng Tổng thống Barack Obama khi họ dùng bữa tại Bún Chả Hương Liên (nhà hàng) ở Hà Nội vào năm 2018. Sau đó trong chuyến đi của mình, tôi cũng đã có cơ hội ghé thăm nhà hàng này và thưởng thức món bún chả nổi tiếng ở đó; quán đông nghịt thực khách, và món ăn thực sự rất ngon!

8. Phở phân tử

3 thìa món Phở phân tử.

Phở phân tử với nấm truffle đen và thịt bò wagyu là một món ăn một miếng khác, gợi nhớ đến món ăn truyền thống Việt Nam. Đây là một món ăn được lấy cảm hứng từ phở - món ăn nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam, được chế biến từ nước dùng xương, bún gạo, thịt bò, ăn cùng các loại rau thơm.

Ferran Adria (một đầu bếp nổi tiếng người Tây Ban Nha, được coi là cha đẻ của lĩnh vực ẩm thực phân tử) đã phát triển quy trình tạo cầu để giữ nước dùng trên thìa tại El Bulli, nhà hàng nổi tiếng (đã đóng cửa) của ông trên bờ biển Costa Brava, Tây Ban Nha. Trải nghiệm đầu tiên của tôi với những khối cầu phân tử này là tại nhà hàng Bodega 1900 của anh trai ông, Albert Adria, ở Barcelona. Chúng mang đến một trải nghiệm với hương vị bùng nổ nhanh chóng và thú vị, và kỹ thuật này không phổ biến. Vì tất cả những lý do này, đây là một trong những món ăn mà tôi yêu thích nhất.

9. Pot Au Phở

Món Pot Au Phở.

Nói về phở, món ăn Việt Nam trứ danh xuất hiện rõ nét hơn ở món chín tại nhà hàng này với cái tên Pot Au Phở - một cách chơi chữ lấy cảm hứng từ món bò hầm kiểu Pháp (pot-au-feu) kết hợp với từ "phở" để tạo ra cái tên mới, thể hiện sự giao thoa văn hóa Pháp-Việt. Món Pot Au Phở được chế biến từ nước dùng consomme (một loại nước dùng được chế biến từ nước dùng cơ bản, làm trong bằng cách sử dụng lòng trắng trứng để lọc các cặn bẩn), thịt bò wagyu và gan ngỗng. Khác với món phở truyền thống dùng sợi mì dài và mỏng, phiên bản này dùng sợi mì tròn.

10. Kem nước mắm

Món kem nước mắm.

Kem vani Pháp phủ sốt caramel nước mắm và tiêu đen nghe có vẻ lạ, nhưng lại rất ngon. Một chút nước mắm tạo nên nét tinh nghịch cho món tráng miệng đặc trưng. Đầu bếp chia sẻ rằng món tráng miệng này "được lấy cảm hứng từ món bơ mặn và thịt kho tiêu đen của Việt Nam."

11. Bánh Cam

Món bánh cam theo kiểu mới.

Kem được phục vụ kèm một món tráng miệng truyền thống hơn của Việt Nam, đó là món bánh cam (người miền Bắc gọi là bánh rán vừng). Phiên bản này có sô cô la đen Marou nguyên chất (70% cacao) và sốt gừng calamansi. Kem được phục vụ kèm dứa tươi và thanh long. Kel và tôi đã trở thành fan của Marou Chocolate (một thương hiệu sô cô la cao cấp của Việt Nam) sau khi ghé thăm quán cà phê hàng đầu của họ tại Sài Gòn, Maison Marou, vào đêm đầu tiên ở đây. Sau đó, khi đến Hà Nội, chúng tôi đã mua vài thanh sô cô la của họ để mang về làm quà, nhưng tất nhiên, chúng chẳng để được lâu!

12. Bánh tráng miệng

Các loại bánh tráng miệng (Petit Fours)

Bữa tối của chúng tôi tại nhà hàng được chúng tôi đánh giá là "ngon nhất Việt Nam" kết thúc bằng một đĩa bánh tráng miệng (petit fours). Sô cô la Marou lại xuất hiện dưới dạng kẹo sô cô la. Ngoài ra còn có dâu tây với kem tỏi đen và quả đèn lồng nữa.

Lời kết

Kel, Troy và tôi rất thích thưởng thức đồ uống và bữa tối tại nhà hàng này. Dịch vụ rất thân thiện, và các món ăn được phục vụ với tốc độ đều đặn. Tôi rất thích cách đầu bếp áp dụng kỹ thuật Pháp vào bếp để nâng tầm ẩm thực Việt Nam. Mặc dù bữa ăn không rẻ như ẩm thực đường phố Việt Nam và các khu chợ địa phương bên ngoài, nhưng đây là một mức giá tuyệt vời cho một bữa tối đẳng cấp thế giới với mức giá chỉ khoảng 100 đô la một người.

Gia Linh