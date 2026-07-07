Tối ưu chi phí với Tài khoản Doanh nghiệp trên Batdongsan.com.vn

Thị trường bất động sản đang đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ tiếp cận khách hàng, khả năng quản trị đội ngũ và tối ưu chi phí. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp chuyển từ mô hình vận hành rơi rạc bằng các tài khoản cá nhân sang hệ thống quản trị tập trung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu chi phí. Đây cũng là xu hướng thúc đẩy nhu cầu sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp trên Batdongsan.com.vn.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều thử thách, Batdongsan.com.vn triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp đăng ký mới trong tháng 7/2026 sẽ hưởng độc quyền:

Gói quà tặng trải nghiệm trị giá lên đến 1,5 triệu đồng.

Thưởng thêm 10% giá trị nạp tiền trong 90 ngày đầu.

Quảng bá thương hiệu trên hệ sinh thái Batdongsan.com.vn thông qua Banner trang chủ, Fanpage và danh bạ doanh nghiệp, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ riêng, đồng hành trong suốt quá trình thiết lập và sử dụng tài khoản.

Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 7/2026 và chỉ dành cho các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện của chương trình. Thông tin chi tiết tại: doanhnghiep.batdongsan.com.vn.

Khác với tài khoản đăng tin thông thường, Tài khoản Doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tạo và quản lý nhiều tài khoản nhân viên trên cùng một hệ thống, phân quyền theo từng vai trò, kiểm soát ngân sách, theo dõi hiệu quả đăng tin và quản lý hoạt động bán hàng tập trung. Dữ liệu được đồng bộ trên một nền tảng, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi hiệu quả kinh doanh, đánh giá hiệu suất của từng nhân sự và phối hợp giữa các bộ phận hiệu quả hơn.

Ngoài công cụ quản trị, Batdongsan.com.vn còn cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp các báo cáo thị trường, chương trình đào tạo chuyên môn và đội ngũ tư vấn riêng.

Theo nghiên cứu của Kantar công bố tháng 3/2026, Batdongsan.com.vn là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 trong tâm trí người dùng tại Việt Nam. Nền tảng hiện ghi nhận hơn 7 triệu người dùng thường xuyên, 70,5 triệu lượt xem trang và hàng triệu tin đăng mỗi tháng. Quy mô người dùng và dữ liệu này góp phần phản ánh diễn biến thị trường, tâm lý khách hàng theo thời gian thực, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi xu hướng và xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Năng lực về công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái khách hàng cũng là yếu tố giúp Batdongsan.com.vn liên tục được nhiều doanh nghiệp lựa chọn là đối tác chiến lược.

Batdongsan.com.vn ký kết hợp tác chiến lược với VHS Group. Ảnh: DNCC

Ông Nguyễn Hữu Quý, Tổng giám đốc VHS Group, chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao năng lực công nghệ, dữ liệu và tệp người dùng lớn của Batdongsan.com.vn. Sự hợp tác chiến lược với nền tảng giúp nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng, tối ưu hoạt động kinh doanh và mang đến chất lượng tư vấn tốt hơn cho người mua tư. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để doanh nghiệp chúng tôi sẵn sàng đón đầu chu kỳ mới của thị trường."

Nhờ những nỗ lực thúc đẩy hoạt động môi giới và kinh doanh bất động sản, Batdongsan.com.vn vừa được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu phát triển Nền tảng Công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng tại VARS Awards 2026. Giải thưởng do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng cùng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Việc liên tục được các doanh nghiệp tin tưởng hợp tác chiến lược và được các tổ chức nghề nghiệp ghi nhận cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Batdongsan.com.vn trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bất động sản.