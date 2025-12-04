Tối ưu quản trị với Thẻ doanh nghiệp Sacombank

Nhằm mang đến những trải nghiệm vượt trội trong quá trình sử dụng thẻ, Sacombank không ngừng nâng cấp dòng Thẻ doanh nghiệp với nhiều tính năng linh hoạt và tiện ích phong phú, đẳng cấp.

Tính năng linh hoạt - Chủ động dòng tiền với lợi thế miễn lãi vượt trội

Sự kết hợp linh hoạt của bộ đôi thẻ thanh toán và thẻ tín dụng Doanh nghiệp Sacombank đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp: đặt vé máy bay, chi trả quảng cáo Google/Facebook, thanh toán hóa đơn, hoặc giao dịch nhanh qua Tap to Phone - tất cả đều đảm bảo an toàn với cơ chế xác thực hai lớp và 3D Secure.

Doanh nghiệp có thể cấp thẻ phụ theo phòng ban/dự án, thiết lập hạn mức giao dịch theo thời gian thực và theo dõi các khoản chi 24/7 trên eBanking. Việc tách bạch chi phí cá nhân và chi phí doanh nghiệp giúp tinh gọn quy trình hoàn tạm ứng, hạn chế sử dụng tiền mặt và hỗ trợ kế toán đối soát, quyết toán chứng từ nhanh chóng, minh bạch. Đây cũng là giải pháp phù hợp để doanh nghiệp tuân thủ quy định thanh toán không tiền mặt theo luật Thuế giá trị gia tăng mới.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp Sacombank được linh hoạt cấp hạn mức tín dụng theo nhu cầu và hưởng chính sách miễn lãi lên đến 55 ngày. Đây là một trong những tính năng nổi bật, giúp doanh nghiệp xoay vòng vốn hiệu quả hơn, giảm áp lực tài chính ngắn hạn và duy trì thanh khoản ổn định trong giai đoạn cao điểm.

Tiện ích toàn diện – tối ưu chi phí, nâng tầm trải nghiệm doanh nghiệp

Để gia tăng trải nghiệm và hỗ trợ tối đa hoạt động của tổ chức, Thẻ Doanh nghiệp Sacombank được tích hợp nhiều tiện ích phong phú. Với dòng thẻ Visa, chủ thẻ được bảo vệ bởi gói bảo hiểm công tác lên đến 11,6 tỷ đồng và hưởng nhiều ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn trong năm. Với dòng thẻ Mastercard, chủ thẻ được miễn trừ trách nhiệm thanh toán lên đến 33,75 tỷ đồng/năm khi phát sinh giao dịch do nhân viên nghỉ việc cùng nhiều ưu đãi như miễn phí dịch vụ limousine đưa đón sân bay, chiết khấu đến 50% tại 42 sân golf ở 10 quốc gia cùng nhiều quyền lợi bảo hiểm hành trình giá trị khác.

Doanh nghiệp còn có thể tận dụng chương trình trả góp 0% tại nhiều đối tác lớn, cùng hơn 150 ưu đãi toàn cầu khi mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn hoặc mua sắm… để tối ưu chi phí và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp trong mọi giao dịch. Ngoài ra, vẫn còn nhiều ưu đãi giá trị khác dành cho khách hàng doanh nghiệp.