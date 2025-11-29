TokTok bắt tay HLV Kim Sang Sik: Nâng tầm trải nghiệm thiết bị gia dụng chuẩn Hàn

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng đề cao lối sống an yên, nhưng không kém phần tiện nghi và hiện đại, TokTok – thương hiệu thiết bị gia dụng đến từ Hàn Quốc – đang dần khẳng định vị thế tại Việt Nam bằng triết lý "Chăm sóc từng ly – Sống khỏe đúng ý." Không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, TokTok còn truyền cảm hứng về phong cách sống, nơi sự tận tâm và tinh tế trở thành giá trị cốt lõi của thương hiệu trong từng lựa chọn của người Việt.

Tinh thần ‘chuẩn Hàn’ trong từng sản phẩm

Ngay từ khi ra mắt, TokTok đã đặt sứ mệnh mang đến không gian sống trong lành, và tiện nghi cho mọi gia đình Việt. Thương hiệu tập trung phát triển các dòng sản phẩm gia dụng cao cấp như máy lọc nước và nắp bồn cầu điện tử thông minh (bidet) – những thiết bị thiết yếu giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Mỗi sản phẩm TokTok đều được hoàn thiện theo quy trình công nghệ tiên tiến chuẩn Hàn Quốc, sử dụng vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường và trải qua kiểm định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo hiệu năng tối ưu, độ bền cao và an toàn cho người dùng. Điều tạo nên khác biệt của TokTok không chỉ ở công nghệ mà còn ở tinh thần "chuẩn Hàn": tỉ mỉ trong từng chi tiết, tận tâm trong từng thiết kế và luôn hướng đến sự hoàn hảo.

Song song với sản phẩm, TokTok mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua TokTok Care – dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng thiết bị gia dụng chuyên nghiệp chuẩn Hàn. Dịch vụ TokTokCare là hệ thống chăm sóc – bảo dưỡng đáng tin cậy đã được cung cấp tại thị trường Việt Nam hơn 15 năm, từ bảo dưỡng định kỳ sản phẩm đến thay lõi lọc tại nhà các thiết bị gia dụng như máy lọc nước, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và tuổi thọ sản phẩm. Thông điệp "Chăm sóc từng ly – Sống khỏe đúng ý" là lời cam kết TokTok dành cho người Việt: mang đến sự an tâm, tiện nghi trong từng trải nghiệm nhỏ nhất của cuộc sống thường nhật.

HLV Kim Sang Sik – Biểu tượng của sự chỉn chu và tinh tế

Để lan tỏa trọn vẹn tinh thần "chuẩn Hàn", TokTok lựa chọn HLV Kim Sang Sik – một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá Hàn Quốc và người hâm mộ Việt Nam– trở thành Đại sứ thương hiệu tại Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện ấn tượng, HLV Kim được biết đến với lối sống chỉn chu, sự tinh tế trong từng sinh hoạt và sự am hiểu sâu sắc về chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như các học trò. Những giá trị này phản chiếu rất rõ mối quan tâm của nhiều gia đình Việt: mong muốn xây dựng môi trường sống an toàn, tiện nghi và lành mạnh từ những thói quen đơn giản nhất.

Chính sự bình dị nhưng chuẩn mực của ông khiến thông điệp của TokTok trở nên gần gũi: Quan tâm đến sức khỏe gia đình không cần phức tạp – chỉ cần bắt đầu từ những điều thiết thực, dễ áp dụng mỗi ngày.

Sự đồng hành của HLV Kim Sang Sik giúp TokTok truyền tải tinh thần chuẩn Hàn theo cách nhẹ nhàng và thân thiện. TokTok không định hướng cách sống, mà muốn đồng cảm và chia sẻ những thói quen lành mạnh, nhằm mang đến cảm giác an tâm và tiện nghi hơn trong không gian sống của mỗi gia đình Việt.

Lan tỏa phong cách sống hiện đại và tiện nghi

TokTok hiểu rằng khi người Việt lựa chọn TokTok, họ không chỉ chọn một thiết bị gia dụng thông minh, mà còn chọn một phong cách sống chuẩn Hàn – hiện đại, tận tâm, tiện nghi và tràn đầy năng lượng tích cực, đúng như tinh thần "Chăm sóc từng ly – Sống khỏe đúng ý."

Từ việc đảm bảo nguồn nước an lành trong mỗi bữa ăn nhờ máy lọc nước, đến sự tiện nghi và sạch sẽ từ nắp bồn cầu điện tử thông minh, TokTok mong muốn mang đến cho mỗi gia đình cảm giác an tâm, tinh tế và thoải mái trong từng khoảnh khắc sinh hoạt hằng ngày.

Cùng sự đồng hành của HLV Kim Sang Sik, TokTok không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong ngành thiết bị gia dụng, mà còn thể hiện góc nhìn tận tâm – luôn đặt nhu cầu của người sử dụng làm định hướng cốt lõi trong mọi quyết định phát triển sản phẩm. TokTok hướng đến mục tiêu lâu dài: không chỉ phục vụ nhu cầu gia đình Việt mà còn góp phần xây dựng lối sống an lành, hiện đại và tiện nghi cho cộng đồng.

Hãy cùng TokTok nâng tầm trải nghiệm sống tiện nghi mỗi ngày với các dòng sản phẩm gia dụng chuẩn Hàn – máy lọc nước, nắp bồn cầu điện tử thông minh (bidet) – và dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp tại: https://toktokcare.com