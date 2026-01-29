TokyoLife Phá kho đón Tết: Sản phẩm thiết yếu hút khách

Mua sắm Tết chuyển hướng sang sản phẩm thiết yếu

Những năm gần đây, giỏ hàng Tết của nhiều gia đình không còn chỉ xoay quanh trang phục diện lễ mà mở rộng sang các nhóm phụ kiện và hàng tiêu dùng có giá trị sử dụng lâu dài. Thay vì mua sắm ngắn hạn, người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng xuyên suốt cả mùa và sau Tết, giúp tránh lãng phí và kiểm soát ngân sách hiệu quả hơn.

Nắm bắt xu hướng này, TokyoLife triển khai chương trình "Phá kho đón Tết" - Sale lớn nhất năm tới 70%, với ưu đãi tập trung vào các nhóm sản phẩm thiết yếu, có tần suất sử dụng cao, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Phụ kiện thời trang dẫn đầu trong giỏ hàng cuối năm

Trong mùa mua sắm cao điểm, phụ kiện thời trang tiếp tục là nhóm sản phẩm ghi nhận sức mua lớn nhờ tính linh hoạt và khả năng phối hợp với nhiều trang phục. Các mặt hàng như găng tay, khăn quàng, túi xách được trưng bày nổi bật tại hệ thống TokyoLife, phục vụ nhu cầu hoàn thiện trang phục du xuân, đi chúc Tết và du lịch đầu năm.

Đặc biệt, khu vực giày dép, bốt thời trang ghi nhận lượng khách tăng mạnh . Các dòng giày thể thao siêu nhẹ, giày chạy bộ êm chân được ưu đãi lên tới 70% được nhiều người quan tâm nhờ thiết kế đơn giản, dễ phối và phù hợp cho việc di chuyển trong nhiều ngày liên tục dịp Tết.

Thời trang giữ ấm thu hút khách

Bên cạnh phụ kiện, nhóm thời trang giữ ấm thông minh tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình trong mùa mua sắm cuối năm. Các sản phẩm như áo giữ nhiệt WarmMax® và áo lông cừu nhân tạo được đánh giá cao nhờ khả năng giữ ấm hiệu quả, trọng lượng nhẹ và dễ mặc cho cả người lớn lẫn trẻ em. Đáng chú ý, toàn bộ áo giữ nhiệt thông minh tại TokyoLife đang áp dụng mức ưu đãi lên tới 70%, giá chỉ còn từ 51.000 – 299.000 đồng.

Song song đó, nhóm thời trang thông dụng như áo nỉ, áo len, áo khoác và quần jeans cũng ghi nhận sức mua ổn định trong dịp cận Tết. Thiết kế cơ bản, dễ phối đồ, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh từ sinh hoạt hằng ngày đến du xuân đầu năm, cùng mức giảm sâu tới 70% giúp các gia đình dễ dàng mua sắm trọn bộ trang phục cho mùa lễ.

Hàng tiêu dùng dọn nhà đón Tết có sức mua lớn

Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, TokyoLife lần đầu tiên triển khai "Combo siêu sức mạnh dọn nhà đón Tết" với siêu ưu đãi Mua 1 thùng – Tặng 1 thùng. Cụ thể, khi mua 1 thùng nước giặt xả TokyoLife, khách hàng được tặng ngay 1 thùng nước rửa bát hoặc 1 thùng nước lau sàn gồm 6 chai - mua một lần dùng cả năm giúp tối ưu chi tiêu mùa Tết.

Theo ghi nhận tại hệ thống cửa hàng, các combo bán theo thùng được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn. Việc gom ưu đãi theo nhóm sản phẩm dọn dẹp nhà cửa không chỉ đáp ứng nhu cầu lau dọn, làm mới không gian sống dịp đầu năm mà còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng thực tế, ưu tiên giá trị sử dụng dài hạn thay vì khuyến mãi mang tính hình thức.

Bên cạnh mức giá hấp dẫn, chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản, chính sách đổi trả 1 đổi 1 trong 30 ngày đối với mỹ phẩm – hóa phẩm TokyoLife cũng giúp người tiêu dùng an tâm khi mua sắm số lượng lớn.

Chương trình "Phá kho đón Tết" - Sale lớn nhất năm được áp dụng đến ngày 17/2/2026 trên toàn bộ hệ thống TokyoLife trên toàn quốc thu hút đông đảo lượng khách mua sắm dịp cuối năm.