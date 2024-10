Tôm hùm Việt Nam trở lại vị thế hàng đầu tại thị trường Trung Quốc

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, từ tháng 1 - 9/2024, tổng lượng tôm hùm nhập khẩu từ Việt Nam đạt 205,87 triệu USD, tăng 3.285% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 9/2024, lượng tôm hùm nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 133,9% so với tháng trước đó và tăng 2.336% so với cùng kỳ năm 2023.



Nguyên nhân của sự biến động này đến từ việc giá tôm hùm thấp và các mối liên kết thương mại chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngoài ra, nhu cầu về tôm hùm của Trung Quốc cũng tăng đáng kể. Trong vòng 12 tháng, tính đến hết tháng 9/2024, lượng tôm hùm nhập khẩu của Trung Quốc từ tất cả các thị trường tăng 40,86%, đạt 558,24 triệu USD, trong khi giá nhập khẩu giảm 23%.

Các nhà phân tích lý giải sự gia tăng đột biến này có nghĩa là người tiêu dùng Trung Quốc vẫn có nhu cầu với các loại thực phẩm cao cấp, mặc dù có sự do dự trong chi tiêu nói chung. Nhờ chi phí nhập khẩu từ Việt Nam tương đối thấp do chênh lệch về lao động và vận chuyển, nên tôm hùm Việt Nam có giá cạnh tranh hơn so với tôm hùm từ một số nước cung cấp khác như Australia và Canada.

Đáng chú ý, ngành nuôi trồng thủy sản Trung Quốc không thể đáp ứng nhu cầu nội địa. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm của Việt Nam có giá rẻ và chất lượng tốt, nên việc tăng cường nhập khẩu từ quốc gia láng giềng Đông Nam Á là biện pháp khắc phục đơn giản cho tình trạng thiếu hụt tôm hùm tại thị trường đông dân thứ hai thế giới.