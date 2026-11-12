Tôn Đông Á chính thức lên HOSE, hé lộ kế hoạch đầu tư 3.500 tỷ đồng, xây nhà máy 1,2 triệu tấn/năm

Sáng 12/11, Công ty cổ phần Tôn Đông Á (mã GDA) chính thức niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu GDA mở cửa ở mức 12.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 5% so với giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu.

Hiên nay, thị giá đạt 12.350 đồng, tăng 2,92% so với giá tham chiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 1.841 tỷ đồng.

Thành lập năm 1998, Tôn Đông Á hiện vận hành hai nhà máy Thủ Dầu Một và Sóng Thần 1, với tổng công suất sản phẩm tôn 800.000 tấn/năm. Công ty có hơn 1.700 đại lý trên toàn quốc và xuất khẩu sản phẩm đến hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và các thị trường châu Âu.

Trong quý I/2026, Tôn Đông Á đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thép ống tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, công suất 60.000 tấn/năm.

Đến tháng 6/2026, công ty khởi công Nhà máy số 4 tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, với tổng công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm. Giai đoạn đầu dự kiến vận hành từ năm 2027, công suất 300.000 tấn/năm.

Theo kế hoạch công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tôn Đông Á dự kiến đầu tư 3.000–3.500 tỷ đồng giai đoạn 2026–2030, tập trung vào thép cán nguội và thép mạ. Các sản phẩm mới hướng tới lĩnh vực thiết bị gia dụng, nội thất, công nghiệp ô tô và hạ tầng.

Ngoài các dự án trong nước, công ty đang triển khai nhà máy tại Indonesia, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào quý II/2027.

Như vậy, từ năm 2027, Tôn Đông Á dự kiến có thêm công suất từ các nhà máy mới sau giai đoạn tập trung vốn đầu tư.

Phát biểu tại lễ niêm yết, ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT Tôn Đông Á, cho biết việc đưa cổ phiếu GDA lên HOSE là cột mốc quan trọng sau gần ba thập kỷ hoạt động. Theo ông, niêm yết sẽ tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường vốn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị, minh bạch và hiệu quả hoạt động.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu 11.155,65 tỷ đồng, bằng 93,6% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 216,28 tỷ đồng, bằng 91,9% cùng kỳ và hoàn thành 86,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 250 tỷ đồng.

Dù doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp của công ty cải thiện từ 6,9% lên 7,5%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản Tôn Đông Á đạt 13.233,2 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 3.979,2 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.832 tỷ đồng; tài sản cố định đạt 1.844,2 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn khoảng 1.815 tỷ đồng.

Các dự án mới dự kiến bắt đầu vận hành từ năm 2027, trong khi phần vốn đầu tư 3.000–3.500 tỷ đồng được phân bổ trong giai đoạn 2026–2030. Mức đóng góp của các nhà máy mới vào kết quả kinh doanh sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng khai thác công suất và nhu cầu thị trường.