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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ tiền thuê Thần đèn Tư Lũy di dời nguyên khối cổng Parabol 40 tấn biểu tượng 61 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội

| | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ tiền thuê Thần đèn Tư Lũy di dời nguyên khối cổng Parabol 40 tấn biểu tượng 61 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ toàn bộ kinh phí và thuê đơn vị chuyên di dời công trình để dịch chuyển nguyên khối cổng Parabol nặng khoảng 40 tấn của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và Công ty TNHH MTV Tư Lũy (Thần đèn Tư Lũy) vừa thống nhất phương án kỹ thuật di dời cổng Parabol của nhà trường nhằm phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng.

Theo đó, Vingroup sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí di dời, đồng thời trực tiếp thuê Công ty Thần đèn Tư Lũy thực hiện. Đây là doanh nghiệp chuyên xử lý, nâng và di chuyển những công trình có kết cấu phức tạp, từng thực hiện nhiều dự án di dời nhà và công trình xây dựng quy mô lớn.

Vingroup bỏ kinh phí thuê “Thần đèn” di dời nguyên khối biểu tượng 61 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Cổng Parabol được xây dựng và khánh thành năm 1965, đến nay đã 61 năm tuổi. Công trình nặng khoảng 40 tấn, là một trong những biểu tượng kiến trúc gắn liền với lịch sử phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo yêu cầu mở rộng đường Giải Phóng, cổng Parabol cần được dịch chuyển vào phía trong khuôn viên trường khoảng 20 m. Thay vì phá dỡ rồi xây dựng lại, nhà trường lựa chọn phương án di dời nguyên khối nhằm giữ nguyên kết cấu và hình dáng ban đầu.

Phương án kỹ thuật được triển khai qua nhiều công đoạn. Trước tiên, đơn vị thi công sẽ đào hào, xây dựng hệ thống móng mới và lắp đặt hệ nẹp thép gia cường nặng khoảng 30 tấn để cố định toàn bộ kết cấu cổng.

Sau khi gia cố, đội ngũ kỹ thuật sẽ cắt phần trụ bên dưới, tách công trình khỏi nền móng cũ và sử dụng hệ thống con lăn để dịch chuyển cổng đến vị trí mới. Quá trình di chuyển được kiểm soát với tốc độ khoảng 2-3 m/giờ nhằm hạn chế rung chấn và tránh ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Khi đến vị trí mới, cổng Parabol sẽ được nâng cao thêm 12 cm, bảo đảm cao hơn 8 cm so với cao độ mặt đường Giải Phóng sau khi mở rộng.

Vingroup bỏ kinh phí thuê “Thần đèn” di dời nguyên khối biểu tượng 61 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, riêng công đoạn di dời dự kiến hoàn thành trong khoảng 3 tuần. Tổng thời gian thi công, tu sửa và hoàn trả nguyên trạng công trình khoảng một tháng, dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 12/2026.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết Công ty Thần đèn Tư Lũy đã khảo sát hiện trạng để xây dựng giải pháp kỹ thuật riêng, dựa trên đặc điểm kết cấu, trọng lượng và điều kiện địa chất của công trình. Khu vực thi công được rào chắn, bố trí lực lượng bảo vệ và lắp đặt camera ghi lại toàn bộ quá trình di dời. Sau khi chuyển đến vị trí mới, cổng Parabol vẫn giữ nguyên chức năng như trước đây, tiếp tục là một trong những lối ra vào của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Việc di dời cổng Parabol nằm trong kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1, có tổng mức đầu tư dự kiến gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, được quy hoạch với mặt cắt ngang 90 m và 16 làn xe. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027. 

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