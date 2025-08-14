Tồn tại hơn 50 năm, Phúc Long lần đầu tiên thay logo mới ngay lập tức khiến cõi mạng dậy sóng

Phúc Long từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thực khách, không chỉ bởi không gian thoải mái để gặp gỡ bạn bè mà còn nhờ menu phong phú từ trà sữa, trà trái cây, matcha cho đến cà phê, với mức giá đa dạng phù hợp nhiều đối tượng. Thời gian gần đây, thương hiệu này lại tiếp tục gây sốt khi bất ngờ “thay áo mới” sau hơn 5 thập kỷ, khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Ngày 14/8, Phúc Long chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới mang tên Ủ Vị Tâm Giao nhân dịp khai trương cửa hàng Phúc Long Phoenix tại Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hình ảnh và chiến lược kinh doanh. Theo thương hiệu, việc thay đổi bộ nhận diện mới không chỉ là bước thay đổi về hình ảnh thương hiệu mà còn là sự khởi đầu cho hành trình làm mới trải nghiệm, kết nối sâu sắc hơn với các thế hệ tiêu dùng Việt Nam.

Được biết, logo cũ của thương hiệu có thiết kế chủ đạo là màu xanh lá với tách cà phê cùng tên của thương hiệu Phúc Long. Bên cạnh đó, dòng chữ Since 1968 mang một ý nghĩa đặc biệt khi cửa hàng đầu tiên của Phúc Long được khai trương tại TP.HCM.

Logo mới của thương hiệu mang nét độc đáo đặc trưng khi biểu tượng tách cà phê trước đây cũng đã được thay thế bằng hình ảnh chiếc lá trà, cho thấy sự tập trung rõ rệt hơn vào giá trị cốt lõi là văn hóa trà Việt. Dòng chữ “Since 1968” vẫn được giữ lại, nhưng phông chữ cũng đã được tinh chỉnh sang kiểu không chân để đồng bộ và hài hòa với thiết kế tổng thể của logo mới. Đây là một sự thay đổi tinh tế nhưng đầy ý nghĩa, giúp hình ảnh thương hiệu trở nên trẻ trung hơn.

Phúc Long còn thay đổi luôn bao bì ly giấy của thương hiệu khi bao bì cũ là màu trắng cùng với logo thì nay bao bì mới là một sự kết hợp của hình ảnh gùi trà thủ công đến những họa tiết đan lát, từng sợi mây, từng nút đan. “Tất cả đều mang ý nghĩa biểu tượng về sự gắn kết bền chặt giữa người trồng trà, người pha chế và người thưởng trà, giữa Phúc Long và thế hệ khách hàng cùng tình yêu với trà Việt” - Thương hiệu chia sẻ.

Sự thay đổi này đã mang đến một làn gió mới cho những fan của Phúc Long. Ngay khi công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, bài đăng của Phúc Long đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng logo mới của Phúc Long đẹp và cầm ly nước trên tay thì mới thấy bộ nhận diện mới này rất hiện đại và hợp thời. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng logo mới của Phúc Long có đôi chút lạ lẫm hơn so với logo cũ.

- Mai tôi qua ủng hộ.

- Cầm ly trên tay nó xinh gì đâu.

- Mê cái ly thật sự uống mà cầm ly ngắm mãi phải nói ly đẹp nha mọi người.

- Cái ly nhìn xịn sò á.

Với diện mạo mới “Ủ Vị Tâm Giao”, Phúc Long không chỉ làm mới hình ảnh nhận diện mà còn thể hiện định hướng tập trung vào giá trị văn hóa trà Việt, đồng thời tạo ra những trải nghiệm gần gũi và phù hợp hơn với nhiều nhóm khách hàng.