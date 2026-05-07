Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thúc đẩy hình thành Đối tác số Việt Nam - Ấn Độ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Đối mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tối qua (6/5), tại New Delhi, đã diễn ra Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ với chủ đề: “Hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Diễn đàn vinh dự được đón tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn đàn được tổ chức với quy mô khoảng 200 đại biểu, bao gồm: Đại diện Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ; Lãnh đạo Bộ, ngành hai nước; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, các tập đoàn công nghệ số và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu của hai nước.

Các tham luận tập trung vào vấn đề hoàn thiện chính sách, đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp deeptech...

"Đẩy mạnh mô hình 'đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất'"

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đột phá nhanh chóng trong khoa học công nghệ đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng và cấu trúc kinh tế toàn cầu. Nhận thức rõ xu thế đó, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW cùng với Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, mở ra không gian phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển dài hạn, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Ấn Độ là một trung tâm tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò ngày càng quan trọng, “một thung lũng Silicon của châu Á”. Việt Nam là nền kinh tế năng động, có tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ. Quan hệ hai nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó tri thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao cần trở thành những chất liệu mới của hợp tác chiến lược.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Diễn đàn tập trung vào những công nghệ chiến lược định hình thế kỷ 21 như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và sản xuất thông minh; thúc đẩy hình thành Đối tác số Việt Nam - Ấn Độ; đẩy mạnh mô hình “đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất”, hướng tới tạo ra các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt là mô hình “ba nhà”: Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Ông nhấn mạnh doanh nghiệp hai nước cần đóng vai trò tiên phong, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, hướng tới hình thành một hành lang nhân lực công nghệ Việt Nam - Ấn Độ.

Tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ đã chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chứng kiến trao các văn kiện, thoả thuận hợp tác giữa các đơn vị hai nước

Doanh nghiệp Việt Nam thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ

Đại diện các doanh nghiệp tham dự Diễn đàn bày tỏ sự hưởng ứng trước các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập, đặc biệt là mô hình “đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất”. Theo đánh giá của giới doanh nghiệp, đây là hướng tiếp cận phù hợp, phát huy được lợi thế của doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghệ và hoạt động nghiên cứu phát triển quốc tế.

Đề xuất thúc đẩy hình thành “Đối tác số Việt Nam - Ấn Độ” cũng nhận được nhiều sự quan tâm tại Diễn đàn, khi được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng để tăng cường kết nối giữa cộng đồng công nghệ, startup, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cơ sở đào tạo của hai nước. Một số ý kiến cho rằng các định hướng hợp tác về AI, bán dẫn, dữ liệu, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực công nghệ cao nếu sớm được cụ thể hóa sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.

Nội dung xây dựng “hành lang nhân lực công nghệ Việt Nam - Ấn Độ” cũng được nhiều đại biểu đánh giá cao trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu và an ninh mạng đang tăng nhanh.

Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Diễn đàn

Tham dự Diễn đàn, ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp cho rằng, sự kiện là dịp để các cơ quan, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi và tăng cường kết nối. Theo ông, những trao đổi tại diễn đàn đã gợi mở nhiều hướng hợp tác cụ thể giữa nhiều đơn vị, doanh nghiệp hai nước.

Ông cũng chia sẻ, Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng như dùng công nghệ để giải quyết những vấn đề cho lượng dân số đông, đều ưu tiên phát triển công nghệ cao như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn… để làm đòn bẩy cho sự phát triển của đất nước. Với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như VCCorp, đây là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng giải pháp cho các bài toán công nghệ của đất nước thông qua các hợp tác phù hợp với thế mạnh của hai bên.

Với vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ cao và xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi AI, sở hữu nền tảng cloud tự chủ, VCCorp hiện phục vụ hàng ngàn khách hàng, gồm nhiều cơ quan báo chí và doanh nghiệp trọng yếu, đảm bảo an toàn và tính liên tục cho các hệ thống thông tin. Doanh nghiệp đồng thời xử lý dữ liệu trên quy mô hơn 50 triệu người dùng, với năng lực phân tích hàng tỷ bản ghi mỗi ngày bằng AI, phục vụ nhu cầu phân tích, dự báo xu hướng và tăng cường bảo vệ an ninh thông tin.

Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp tại Diễn đàn

Từ kinh nghiệm của VCCorp, ông Thắng cho rằng, để những kết nối tại diễn đàn mang lại giá trị thiết thực, các doanh nghiệp cần tham gia trực tiếp vào các bài toán lớn và cụ thể, từ AI, hạ tầng số, dữ liệu lớn đến các ứng dụng công nghệ của hai nước. Theo ông, khi những bài toán thực tế được đưa vào các hợp tác cụ thể, doanh nghiệp hai bên sẽ có cơ hội vừa chia sẻ vừa học hỏi và phát triển, từ đó biến tiềm năng hợp tác thành những kết quả cụ thể mang giá trị cao cho các doanh nghiệp của cả hai quốc gia.

Từ kết nối đến hợp tác thực chất

Sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ, cũng như số lượng các thỏa thuận hợp tác được ký kết cho thấy xu hướng gắn kết chặt chẽ hơn giữa chính sách và nhu cầu thị trường trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái - từ cơ quan quản lý, viện nghiên cứu đến doanh nghiệp - qua đó hình thành các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gia tăng, việc mở rộng hợp tác với các đối tác có thế mạnh như Ấn Độ là “bệ phóng” để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.