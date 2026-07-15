Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tri ân người có công không thể chỉ dừng ở một bó hoa, một phần quà

Nội dung trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi tới thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), sáng 15/7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng, trân quý trước những cống hiến, mất mát, đau thương của các thương binh, bệnh binh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn những người vợ, người thân đã bền bỉ đồng hành, sẻ chia từng cơn đau, từng khó khăn của các thương, bệnh binh; ghi nhận sự tận tâm của cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng viên và người lao động của Trung tâm với sự kiên nhẫn, lòng nhân hậu và trách nhiệm đã làm cho nơi đây thực sự trở thành một mái nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân. Đây còn là lúc nhìn lại việc thực hiện chính sách đối với người có công: việc gì còn chậm phải khắc phục; hồ sơ tồn đọng phải giải quyết; gia đình còn khó khăn phải được quan tâm; cơ sở thiếu thốn phải có phương án đầu tư.

Cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước..., Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

“ Ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, chúng ta chăm sóc những người trở về mang thương tích. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, chúng ta đi tìm những người đã nằm lại. Hai công việc khác nhau nhưng cùng chung một lời hứa với quá khứ: không để người có công bị lãng quên; nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh.

“ Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ. Tri ân không thể chỉ dừng ở một bó hoa, một phần quà hay cuộc thăm hỏi trong tháng Bảy.

Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc; trong mái nhà an toàn, phác đồ điều trị phù hợp, cuộc cấp cứu kịp thời; trong cơ hội học tập, việc làm của con cháu người có công; trong thái độ lắng nghe và giải quyết công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân; không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần; không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải quan tâm thiết thực đến gia đình và con cháu của các thương binh, bệnh binh, giúp gia đình ổn định cuộc sống, con cháu trưởng thành, lập nghiệp và tiếp nối truyền thống cha ông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: TTXVN)

Đối với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan rà soát mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng chăm sóc.

Phải xác định Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành là cơ sở đặc thù, cần được đầu tư cho chăm sóc dài hạn, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ; ưu tiên nơi ở, bệnh xá, cấp cứu, thiết bị phục hồi chức năng và điều kiện tiếp cận cho người sử dụng xe lăn.

Mỗi thương binh, bệnh binh cần có hồ sơ sức khỏe được theo dõi liên tục, có phương án chăm sóc phù hợp với thương tật, bệnh nền và tuổi tác.

Trung tâm phải phối hợp thông suốt với các bệnh viện tuyến trên để khám chuyên khoa, hội chẩn, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời; tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị; đặc biệt quan tâm đội ngũ trực tiếp chăm sóc; định mức nhân lực, đào tạo, thu hút, đãi ngộ và điều kiện làm việc phải phù hợp với tính chất đặc thù.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh cần chủ động hỗ trợ về y tế, hạ tầng, môi trường sống và giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong quá trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương, cần quan tâm xứng đáng các thiết chế chăm sóc người có công, để sự phát triển hiện đại luôn có chiều sâu văn hóa và nghĩa tình.

“ Cùng với chăm sóc vật chất, cần quan tâm đời sống tinh thần, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh được gặp gỡ gia đình, đồng đội; lưu giữ lời kể, ký ức, kỷ vật của các thương binh, bệnh binh như một phần di sản lịch sử; tổ chức cho thế hệ trẻ đến thăm, lắng nghe những câu chuyện thật ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ mai sau.