Tổng Giám đốc KCN DEEP C: Việt Nam là thiên đường an toàn cho các nhà đầu tư tới thiết lập cơ sở sản xuất mới nhất

Ông Bruno Jaspert, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 16/10, tại Hà Nội, tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, với chủ đề “Đồng hành và phát triển”.

Tại sự kiện, ông Bruno Jaspert, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với tiềm năng và những nỗ lực tạo điều kiện cho nhà đầu tư Việt Nam.

" Với vị trí địa lý, chính sách khuyến khích về kinh tế và ổn định chính trị đảm bảo Việt Nam là thiên đường an toàn cho các nhà đầu tư tới thiết lập cơ sở sản xuất mới nhất. Công ty chúng tôi, Khu công nghiệp DEEP C, đã may mắn để đón bắt làn sóng đầu tư nước ngoài. Chúng tôi không thể thực hiện điều đó nếu như không nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan chính quyền và sự hỗ trợ quan trọng của Chính phủ" - ông Bruno Jaspert nói.

Lãnh đạo Khu công nghiệp DEEP C tin rằng sự kiện hôm nay không chỉ là dịp đề nghị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ và cơ quan chính quyền mà là dịp để nói lời cảm ơn.

"Việt Nam rất đặc biệt. Với trải nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau, tôi không ngừng bất ngờ với tốc độ giải quyết thủ tục thành công của cơ quan chính quyền khi Chính phủ đã có quyết định. Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã nói với chúng tôi họ sẽ tới Việt Nam với cam kết dài hạn với đất nước này và tương lai của đất nước" - vị này chia sẻ.

Đại diện DEEP C cũng cho biết, doanh nghiệp này tin rằng chỉ có một tương lai phía trước, đó là tương lai chắc chắn bền vững. Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ tại hội nghị COP26 và cam kết với cộng đồng quốc tế về Trung hoà carbon đến năm 2050. Các bước triển khai ban đầu đã được thực hiện và sẽ còn cần thực hiện các bước tiếp theo.

Trong các năm qua DEEPC đã trở thành minh chứng rõ nét của việc chuyển đổi hướng tới địa điểm đầu tư bền vững là hướng đi chiến lược đầy ý nghĩa. Ông Bruno Jaspert tin rằng hướng đi này có thể áp dụng chung cho toàn Việt Nam. Ông cho rằng, Việt Nam cần sớm nghĩ về nguồn năng lượng thay thế, và việc xem xét lại khuôn khổ pháp luật về nền kinh tế tuần hoàn và tái chế là cấp bách.

Rất nhiều các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng tiêu chuẩn báo cáo phi tài chính mới dựa trên tiêu chí ESG. Các nguyên tắc đó sẽ có ảnh hưởng lớn tới tương lai kinh doanh. Điều này có thể ảnh hưởng tới các nhà đầu tư mới nhưng sẽ giúp Việt Nam là đất nước tiên phong phát triển bền vững – đất nước tạo lập xu hướng. Và như chúng ta cùng biết đất nước tạo lập xu hướng sẽ thu hút được nhiều đầu tư hơn.

"Phát triển bền vững đã trở thành cụm từ mĩ miều trong thời đại ngày nay tuy nhiên không nhiều người đề cập Phát triển bền vững yêu cầu rất nhiều nỗ lực, công sức và chi phí. Tôi tin rằng thậm chí ít người biết đến hơn là Việt Nam đã triển khai theo sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hỗ trợ của UNIDO tạo lập xu hướng xanh vì phát triển bền vững với chương trình Khu công nghiệp Sinh thái. Trong vòng 3 tháng vừa qua, chỉ riêng Khu công nghiệp chúng tôi đã đón tiếp các đại biểu từ Bờ biển Ngà, Indonesia và Úc để nghiên cứu ảnh hưởng của hướng tiếp cận mới này. Đây cũng là minh chứng của lựa chọn chiến lược sẽ đem lại khác biệt lớn. Và cũng là minh chứng cho việc Việt Nam xây dựng mô hình để các quốc gia các học tập theo" - lãnh đạo DEEP C nói.

DEEP C mong muốn đề nghị Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam cân nhắc đưa ra chính sách khuyến khích Khu công nghiệp Sinh thái bằng việc áp dụng thời gian thuê đất dài hạn hơn cho các khu công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn đó. Và đồng thời kết hợp chính sách này với việc áp dụng thuế đặc biệt đối với các khu không thể hoặc không muốn tuân thủ và sử dụng nguồn thu này để xây dựng quỹ phát triển tương lai bền vững.

Môi trường đầu tư toàn cầu ngày càng theo hướng tiếp cận bền vững và toàn diện. Các nhà đầu tư nhắm tới lợi ích ngắn hạn về ưu đãi thuế, chi phí lao động rẻ và quy định pháp luật môi trường chưa phát triển không dài hạn. Doanh nghiệp này cũng đề nghị Thủ tướng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân nhắc các biện pháp khuyến khích các nhà đầu tư đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững mới và thống nhất tiêu chuẩn báo cáo phi tài chính.

"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ban ngành đưa ra giải pháp mới. Và cũng cần nhấn mạnh rằng với tôi Việt Nam là một đất nước tuyệt vời với các cơ hội. Một đất nước mà tôi rất hạnh phúc gọi là đất nước của tôi" - ông Bruno Jaspert bày tỏ.