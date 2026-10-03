Tổng Giám đốc MIK Group: “Miền Nam là một thị trường quan trọng của doanh nghiệp”

Ngày 2/10/2026, MIK Group chính thức khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía Nam, tọa lạc tại tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A–3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hiện diện và phát triển lâu dài của MIK Group tại thị trường miền Nam.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, MIK Group giới thiệu House of MIK như một điểm chạm thương hiệu với khách hàng tại khu vực phía Nam. Vượt ra ngoài chức năng của một Sales Gallery, nơi đây được định hướng trở thành không gian để khách hàng và đối tác có cái nhìn toàn diện hơn về thương hiệu, hệ thống dự án và cách MIK kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng.

Tên gọi House of MIK thể hiện tinh thần đó. “House” gợi cảm giác gần gũi, thân thuộc, đồng thời tạo liên tưởng tự nhiên đến “nhà” và đời sống - những giá trị cốt lõi trong lĩnh vực mà MIK Group phát triển. Đây cũng là một điểm đến mang dấu ấn riêng của thương hiệu, được xây dựng để đồng hành cùng các hoạt động quan trọng của tập đoàn tại miền Nam trong những chặng đường tiếp theo.

Tọa lạc ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh, House of MIK sở hữu tầm nhìn bao quát khu vực trung tâm thành phố và sông Sài Gòn. Không gian được tổ chức theo tinh thần gần gũi, cởi mở nhưng vẫn bảo đảm sự riêng tư và chỉn chu, gồm các khu vực tiếp đón, tư vấn, trưng bày và lounge, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin, trao đổi và gặp gỡ của khách hàng, đối tác.

Tại House of MIK, khách hàng không chỉ tìm hiểu về từng dự án mà còn có thể trực tiếp cảm nhận cách thương hiệu tiếp cận bất động sản, từ chất lượng không gian, trải nghiệm đến những giá trị sống mà MIK theo đuổi. Việc đưa House of MIK vào hoạt động thể hiện sự đầu tư bài bản của MIK Group trong việc nâng cao chất lượng các điểm chạm thương hiệu và xây dựng một không gian tương xứng với định hướng phát triển dài hạn tại miền Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nhân Hữu Học, Tổng Giám đốc MIK Group miền Nam, chia sẻ: “Miền Nam là một thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của MIK Group. Với House of MIK, chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian để khách hàng và đối tác có thể hiểu rõ hơn về cách MIK phát triển dự án, những giá trị chúng tôi theo đuổi và những chuẩn mực mà MIK muốn tiếp tục kiến tạo tại thị trường này. Những kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiều năm qua sẽ là nền tảng để MIK Group bước vào giai đoạn tiếp theo tại miền Nam với những yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng và trải nghiệm”.

Ông Nhân Hữu Học, Tổng Giám đốc MIK Group Miền Nam. (Ảnh: MIK Group)

Trong hành trình tại House of MIK, khu vực sa bàn Imperia Sensa Park là một điểm dừng chân giúp khách tham quan hình dung dấu ấn phát triển mới của MIK Group tại miền Nam.

Là dự án đầu tiên thuộc dòng sản phẩm I series tại thị trường phía Nam, Imperia Sensa Park được định hướng trở thành dự án kiểu mẫu mở đầu chương phát triển mới. Với dự án này, MIK Group đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn bàn giao và trải nghiệm sống, kế thừa nền tảng đã được kiểm chứng để xác lập chuẩn tham chiếu cho các dự án tiếp theo tại khu vực.

Ra mắt sa bàn Imperia Sensa Park. (Ảnh: MIK Group)

Việc đưa House of MIK vào hoạt động đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược của MIK Group tại miền Nam, thể hiện cam kết hiện diện lâu dài và quyết tâm tiếp tục nâng cao các chuẩn mực về sản phẩm, trải nghiệm và cộng đồng tại thị trường này.