Tổng kiểm tra xe khách hợp đồng sau vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch.



Vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn làm 5 người tử vong và 10 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng nặng

Việc yêu cầu tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhằm triển khai công điện ngày 31-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn làm 15 người thương vong.

Theo đó, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam và sở GTVT các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch, trong đó chú trọng kiểm tra đối với phương tiện từ 10 chỗ trở lên; Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Văn bản số 8111 ngày 11-8-2023 của Bộ GTVT về tăng cường kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định" trên địa bàn địa phương.

Đối với các sở GTVT, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19-4-2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hiệu quả giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân.

Tăng cường phối hợp với lực lượng CSGT và Công an các địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn, đặc biệt từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ôtô kinh doanh vận tải để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải, chở đúng số người quy định.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Lạng Sơn, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở GTVT phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo sở GTVT tổ chức kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn; Xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.