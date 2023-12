Tổng số đồng hồ xa xỉ bị trộm cắp ở Anh lên đến hơn 1,3 tỷ USD

Hàng nghìn chiếc đồng hồ đã bị đánh cắp vào năm ngoái nhưng chỉ 1/5 được tìm lại được.

Nỗi lo sợ đồng hồ xa xỉ bị giật khỏi tay đang buộc người đeo phải cảnh giác hơn trước tình trạng trộm cắp gia tăng, phát hiện của chuyên gia đồng hồ xa xỉ đã qua sử dụng Watchfinder & Co cho thấy.

Trong những năm gần đây, thị trường đồng hồ xa xỉ, mới và cũ đã có sự bùng nổ, thu hút tội phạm cũng như các nhà đầu cơ.

Cuộc khảo sát cho thấy 2/3 số người sở hữu đồng hồ nói rằng làn sóng tội phạm hiện nay đang khiến họ cảnh giác hơn khi đeo đồng hồ và 36% muốn làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn kẻ trộm.

Trong số những người bị mất đồng hồ, 68% tin rằng đồng hồ của họ đã được bán.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ 1/5 chiếc đồng hồ bị đánh cắp được tìm lại được, nghĩa là trong số 100.000 chiếc bị đánh cắp trên khắp nước Anh, 80.000 chiếc vẫn chưa được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.

Giám đốc điều hành Watchfinder Arjen van de Vall cho biết: "Những con số này cho thấy rõ ràng những người sở hữu đồng hồ xa xỉ đang lo sợ bị đánh cắp".

"Điều đó hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến tốc độ xảy ra các vụ cướp đáng kinh ngạc. Chúng tôi tính toán cứ 30 phút lại có một chiếc. Điều đáng lo ngại là chỉ 1/5 số nạn nhân bị cướp tin rằng họ sẽ lấy lại được những chiếc đồng hồ yêu quý của mình.

"Làn sóng tội phạm đang bắt đầu tác động nghiêm trọng đến những người sở hữu đồng hồ xa xỉ".

"Với tình trạng tội phạm sử dụng đồng hồ đặc biệt phổ biến ở Anh vào năm ngoái, không có gì ngạc nhiên khi người Anh muốn làm nhiều hơn nữa để bảo vệ tài sản của mình trước những tên trộm", cựu giám đốc thám tử, Steve Wilkins, cho biết.

Dữ liệu được cung cấp cho Watchfinder, cho thấy 33 trong số 45 lực lượng của đất nước đã ghi nhận tổng cộng 11.035 vụ trộm – tăng 41% so với 7.821 vụ được báo cáo vào năm 2021.

Nếu tất cả các lực lượng đều cung cấp dữ liệu, tổng số vụ trộm hàng năm sẽ vào khoảng 15.000, tương đương với cứ 30 phút lại có một vụ trộm.

Sự gia tăng các vụ trộm đồng nghĩa với nhu cầu về thợ đồng hồ để thu hồi những chiếc đồng hồ bị đánh cắp, chẳng hạn như Art Recovery International, do Christopher Marinello, một sinh viên nghệ thuật chuyển sang làm luật sư, điều hành.

Watch Register, cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu và cũng phục hồi đồng hồ, cho biết họ hiện có khoảng 80.000 đồng hồ được đăng ký là bị đánh cắp hoặc mất tích với tổng giá trị hơn 1 tỷ bảng Anh (1,3 tỷ USD).

Ít nhất 6.815 chiếc đồng hồ mới được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu là bị mất hoặc bị đánh cắp vào năm 2022, tăng 60% vào năm 2021.

Theo The Watch Register, khoảng 90% đồng hồ trên cơ sở dữ liệu là mẫu dành cho nam giới, có giá bán lẻ cao hơn khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn của bọn trộm.

Xét về thương hiệu đồng hồ cao cấp phổ biến nhất được đăng ký trên cơ sở dữ liệu của The Watch Register, Rolex chiếm 44% tổng số đồng hồ bị đánh cắp hoặc bị mất, tiếp theo là Omega (7%), Breitling (6%) và Tag Heuer (5%).

Giám đốc điều hành Katya Hills cho biết: "Do việc buôn bán đồng hồ xa xỉ bị đánh cắp mang lại lợi nhuận cao và an toàn hơn cho tội phạm so với buôn bán ma túy, chúng tôi dự đoán mức độ trộm đồng hồ xa xỉ sẽ tăng lên".

Cơ quan đăng ký đồng hồ khuyên chủ sở hữu nên luôn bảo hiểm những chiếc đồng hồ xa xỉ và lưu giữ hình ảnh của đồng hồ, giấy tờ và số sê-ri trong trường hợp chủ sở hữu cần báo cáo hành vi trộm cắp và chứng minh quyền sở hữu của mình.

Tổ chức này cho biết chủ sở hữu cần phải luôn cảnh giác và tỉnh táo vì nhiều tên trộm sử dụng các kỹ thuật đánh lạc hướng và hoạt động theo cặp.

Họ được khuyên nên đóng cửa sổ ô tô khi đeo đồng hồ sang trọng và xắn tay áo xuống để đồng hồ ở dưới cổ tay áo.

The Watch Register khuyên bạn không nên nói về giá đồng hồ ở những nơi công cộng, không đăng địa điểm trên mạng xã hội và chỉ đăng sau khi bạn đã rời khỏi địa điểm đó.