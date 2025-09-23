"Tổng tài hàng real" sở hữu nhan sắc 10 năm sau không ai đọ nổi, kém cỏi bất tài cũng được tha thứ

Cha Eun Woo, tên thật Lee Dong Min (1997) từ lâu đã trở thành biểu tượng visual của Kpop và màn ảnh Hàn. Với làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi mắt sáng cùng gương mặt không góc chết, anh chàng luôn được nhắc đến như “gương mặt AI cũng phải chào thua”. Ngay cả khi so sánh ảnh thật của anh với phiên bản AI vẽ lại, người ta vẫn dễ dàng nhận ra thần thái, khí chất mà công nghệ không thể mô phỏng.

Gương mặt nam thần không một góc chết của Cha Eun Woo

Hình ảnh ví von cho việc AI cũng không thể lột tả hết độ đẹp trai của Cha Eun Woo

Không chỉ đẹp, Cha Eun Woo còn là “tổng tài đời thực” nhờ học vấn xuất sắc, tài năng có thừa và cả khối gia sản khủng. Anh từng giữ chức chủ tịch hội học sinh, thành thạo nhiều ngoại ngữ, đồng thời chơi thành thạo các nhạc cụ như piano, guitar, violin, melodica… Trong bộ phim truyền hình True Beauty, nhân vật Lee Su Ho vốn đã hoàn hảo, nhưng ngoài đời, Cha Eun Woo còn “xịn” hơn nhờ khả năng ca hát, chơi nhạc, cùng lối sống kỷ luật khiến đồng nghiệp nể phục.

Bên cạnh học vấn, khối tài sản của anh cũng khiến công chúng “mắt tròn mắt dẹt”. Năm 2021, nam idol chi hơn 5 tỷ won để mua penthouse hạng sang tại Cheongdam-dong, Gangnam - khu đất vàng của Seoul và trả bằng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản ròng của anh được ước tính khoảng 50 triệu USD, nhờ kết hợp thu nhập từ ca hát, phim ảnh và hàng loạt hợp đồng quảng cáo xa xỉ với Dior, Chaumet, Calvin Klein, Skechers… Với nhan sắc, học vấn, và tài sản này, Cha Eun Woo hoàn toàn xứng danh “tổng tài ngoài đời thực”.

Không chỉ sở hữu vẻ điển trai, Cha Eun Woo còn là “tổng tài” đích thực ngoài đời

Bị chê kém cỏi, “thánh đơ” của Kbiz nhưng vẫn hot rần rần nhờ visual

Debut cùng ASTRO vào năm 2016, Cha Eun Woo nhanh chóng trở thành “cây hút fan” nhờ ngoại hình thay vì giọng hát hay kỹ năng vũ đạo. Album solo ENTITY (2024) cũng nhận nhiều phản hồi trái chiều với giọng hát chưa đủ nội lực và sản phẩm không lọt BXH nội địa.

Diễn xuất của Cha Eun Woo trong các dự án như My ID Is Gangnam Beauty, True Beauty, Island cũng liên tục bị gắn mác “thánh đơ” vì biểu cảm cứng, thiếu cảm xúc. Tuy nhiên, ngoại hình nổi bật và sức hút truyền thông giúp anh vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các vai nam chính học đường hoặc nhân vật hoàn hảo trên màn ảnh.

Cha Eun Woo không ít lần vướng tranh cãi là “thánh đơ” của showbiz Hàn

Tranh cãi lớn nhất gần đây là khi Cha Eun Woo ứng tuyển vào ban nhạc quân đội. Nhiều ý kiến chỉ trích nam thần tượng dựa vào danh tiếng để nhận đặc quyền, nhưng thực tế Cha Eun Woo có đủ năng lực như chơi nhiều nhạc cụ, có kinh nghiệm biểu diễn và phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt.

Nam thần tượng cũng nhận những ý kiến trái chiều khi bị cho rằng lấy danh tiếng để được hưởng đặc quyền

Dù còn nhiều tranh cãi về diễn xuất và ca hát, Cha Eun Woo vẫn duy trì sức hút cực lớn. Mỗi lần xuất hiện, anh đều khiến công chúng “rụng tim” nhờ visual hoàn hảo. Không quá nếu nói Cha Eun Woo sở hữu “con tướng cực mạnh” khi nhan sắc là một trong những thứ “vũ khí” giúp nghệ sĩ tồn tại và nổi bật trong một showbiz cạnh tranh khốc liệt. Dù khả năng nghệ thuật vẫn còn tranh cãi, chỉ riêng ngoại hình và sức hút cũng đủ khiến công chúng mềm lòng trước mỹ nam đẹp nhất xứ Hàn này.