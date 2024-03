Tổng tài sản hệ thống ngân hàng giảm hơn 500.000 tỷ trong 1 tháng

Ảnh minh họa

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 1/2024 đạt gần 19,546 triệu tỷ đồng, giảm 527.609 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương mức giảm 2,63%.

Tổng tài sản toàn hệ thống thu hẹp sau khi tăng thêm gần 996.500 tỷ đồng trong tháng 12/2023, tương đương mức tăng 5,22%.

Mặt khác, diễn biến giảm của tổng tài sản cũng có cùng xu hướng với tín dụng (cấu phần chiếm tỷ trọng lớn nhất của tổng tài sản các ngân hàng) khi dư nợ toàn hệ thống giảm 0,6% trong tháng 1/2024. Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, việc tín dụng toàn hệ thống suy giảm trong tháng đầu năm một mặt cho thấy có tính chất quy luật (dịp trước và trong Tết Nguyên đán tăng trưởng tín dụng có xu hướng chững lại), mặt khác cũng cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế còn chậm, khiến khả năng hấp thụ vốn tín dụng yếu. Do đó, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các TCTD cần tập trung vào các giải pháp cụ thể, đơn cử như có thể định hướng dòng vốn tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên và có khả năng phục hồi tốt theo như chỉ đạo của Chính phủ.

Đi sâu vào từng khối ngân hàng, nhóm NHTM Cổ phần có tổng tài sản giảm mạnh nhất khi thu hẹp gần 347.450 tỷ đồng (-3,87%), đứng sau là nhóm NHTM Nhà nước với mức giảm 127.707 tỷ đồng (-1,49%). Khối ngân hàng liên doanh giảm 53.623 tỷ đồng (-2,87%) và nhóm các công ty tài chính giảm 6.903 tỷ đồng (-2,28%).

Ngân hàng Chính sách là khối duy nhất ghi nhận tổng tài sản tăng trong tháng 1/2024 khi mở rộng thêm 4.934 tỷ đồng, tương đương tăng 1,41%.

Về vốn điều lệ, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống vào cuối tháng 1/2024 đạt 1.003.601 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2023. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 217.882 tỷ đồng, giữ nguyên so với cuối năm 2023; nhóm NHTM cổ phần có tổng vốn điều lệ đạt 543.191 tỷ đồng, tăng 0,12% so với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài 163.165 tỷ đồng....

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/1/2024, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn toàn hệ thống đạt 28,09%, tăng so với mức 27,74% vào cuối năm trướ. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước có tỷ lệ là 23,22%; nhóm NHTM cổ phần có tỷ lệ là 40,07%; nhóm công ty tài chính, cho thuê có tỷ lệ là 36,67%...

Tính đến ngày 31/3/2024, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 77,87%, tăng so với mức 76,04% vào cuối năm 2023. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước đạt 81,31%; nhóm NHTM cổ phần đạt 80,88%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 44,41%...