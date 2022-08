Tổng tài sản Ngân hàng HSBC Việt Nam giảm mạnh

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.379 tỷ đồng, tăng trưởng tới 65% so với cùng kỳ năm trước.



Trong đó, hoạt động tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 1.555 tỷ đồng, tăng 26,3% so với kết quả đạt được cùng kỳ.

Lợi nhuận mảng dịch vụ không có nhiều biến động, đạt 400 tỷ đồng trong khi lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 29%, đạt 607 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng tới 87%, lên 100 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong kỳ đạt 2.667 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ nhích nhẹ 7%, lên 1.312 tỷ đồng trong khi kỳ này ngân hàng được hoàn nhập dự phòng 24 tỷ đồng, so với mức trích lập 94 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm, HSBC ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tới 65% so với cùng kỳ và gần bằng mức lợi nhuận của cả năm trước (1.646 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của HSBC đạt hơn 147,6 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh tới 9,8% so với đầu năm. Trong đó, mức sụt giảm chủ yếu ở tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (giảm 21%, xuống 13,6 nghìn tỷ đồng) và tiền gửi và cho vay các TCTD khác (giảm 24,8%, còn gần 62 nghìn tỷ đồng). Cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 14,46% lên hơn 62,7, tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng trong kỳ giảm mạnh tới 11,2% còn 129,7 nghìn tỷ đồng trong khi tiền gửi và vay các TCTD khác cũng giảm mạnh 38,8%, còn 1.334 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tính đến cuối tháng 6, HSBC đang có gần 303 tỷ đồng nợ xấu, giảm 10,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ ở mức 0,25%. Tỷ lệ an toàn vốn ở mức 16,32%, so với mức 15,45% hồi đầu năm.