Tổng thống Donald Trump nhận tin vui lớn từ toà án

22-08-2025 - 08:41 AM | Tài chính quốc tế

(NLĐO) - Tòa phúc thẩm ở New York - Mỹ đã bác bỏ mức phạt hơn 454 triệu USD vì tội danh gian lận dân sự đối với ông Donald Trump, gia đình và công ty của ông.

Bộ phận phúc thẩm số 1 của Tòa phúc thẩm ở New York đã giữ nguyên tuyên bố hồi năm ngoái rằng ông Donald Trump, các con trai và doanh nghiệp của ông phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận kinh doanh kéo dài cả thập kỷ. 

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận thấy mức phạt 454 triệu USD là quá cao, trái với Tu chính án thứ tám.

Tổng thống Donald Trump nhận tin vui lớn từ toà án- Ảnh 1.

Ông Donald Trump tại phiên xử vụ kiện gian lận dân sự hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Cựu luật sư riêng của ông Donald Trump, Alina Habba, cho biết. "Tòa án đã bác bỏ mức phạt 464 triệu USD (bao gồm lãi suất) vô lý và bất hợp pháp, xác nhận những gì chúng tôi nói ngay từ đầu: vụ kiện của tổng chưởng lý New York mang động cơ chính trị, không có căn cứ pháp lý và quá mức cần thiết”.

Theo hãng tin AP, sau phiên tòa dân sự kéo dài 3 tháng vào năm ngoái, thẩm phán Arthur Engoron tại New York đã tuyên ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận kinh doanh trong suốt một thập kỷ bằng cách thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình nhằm đảm bảo các thỏa thuận kinh doanh tốt hơn.

Trong đó, ông Donald Trump bị cho là nói sai sự thật rằng căn hộ áp mái của mình lớn gấp 3 lần diện tích thực tế và coi khu bất động sản Mar-a-Lago của ông là nơi ở cá nhân chứ không phải là một câu lạc bộ xã hội.

Ông Donald Trump từ lâu đã bác bỏ cáo buộc, chỉ trích vụ kiện mang động cơ chính trị, đồng thời khẳng định mình là "người vô tội".

Trong phán quyết hồi tháng 2, thẩm phán Engoron tạm thời cấm ông Donald Trump và các con trai của ông điều hành các công ty có trụ sở tại New York. 

Ông cũng bị yêu cầu nộp phạt hơn 454 triệu USD. Con số này tăng lên 464 triệu USD do lãi suất tích lũy từ phán quyết trên.

Hiện tại, ông Donald Trump phải đối mặt với những yêu cầu bồi thường hơn 550 triệu USD liên quan tới 3 vụ kiện dân sự.

Theo Phạm Nghĩa

Người lao động

