Tổng thống Lee Jae Myung: Tương lai Việt Nam là tương lai Hàn Quốc, cùng kiến tạo kỳ tích sông Hồng

Tương lai của Việt Nam là tương lai của Hàn Quốc

Chiều 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành hai nước và đại diện 26 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, sản xuất, tài chính, hạ tầng và hàng không.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc tham dự, gồm Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo, Chủ tịch Tập đoàn SK kiêm Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Chey Tae-won, và Chủ tịch Doosan Energy Park Ji-won.

Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc cho biết, phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Giống như bước nhảy vọt của Việt Nam là sự phát triển của Hàn Quốc, giờ đây tương lai của Việt Nam sẽ là tương lai của Hàn Quốc.”

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau gần 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó khẳng định hai nước là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của nhau - Ảnh: VGP

Ông nêu rõ: “Chúng ta phải cùng nhau gieo mầm cho các ngành công nghệ cao trong tương lai. Hợp tác giữa hai nước đang mở rộng ra ngoài lĩnh vực sản xuất truyền thống sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn”, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam, những người thừa hưởng tinh thần ‘Đổi mới’, để họ viết nên câu chuyện thành công dựa trên năng lực công nghệ của Hàn Quốc trong các ngành điện tử và ô tô.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải đặt nền tảng cho hợp tác về chuỗi cung ứng và năng lượng. Cần thiết lập các biện pháp bảo vệ vững chắc trong các lĩnh vực tài nguyên chiến lược như dầu thô và đất hiếm, để xây dựng một hệ sinh thái bền vững, không bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế.”

“Khi đến Việt Nam, băng qua những hồ nước mang hơi thở của cố đô ngàn năm, và những đại lộ rực sáng ánh đèn xe máy ken đặc, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng sôi động của Việt Nam”, đồng thời nhấn mạnh: “Thành quả quý giá nhất chính là sự kết nối sâu sắc giữa tấm lòng của người dân hai nước.”

Ông tiếp tục: “Như đại thi hào Nguyễn Du từng nói, ‘Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài’”, và nói thêm: “Tại buổi biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink chật kín sân vận động ở Hà Nội, người dân hai nước đã vượt qua rào cản ngôn ngữ; phở Việt Nam đã trở thành ‘món ăn quốc dân’ của cả hai; Đà Nẵng cũng được người dân Hàn Quốc yêu thích.”

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Giống như đóa sen nở từ bùn lầy, hai nước chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khủng hoảng”, đồng thời khẳng định “Tôi luôn ghi nhớ lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘Dĩ bất biến, ứng vạn biến’. Tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước là câu trả lời chắc chắn nhất trước những biến động hiện nay.”

Các lãnh đạo doanh nghiệp cũng tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Chey Tae Won phát biểu: “Các công ty nước ngoài nói Việt Nam là vùng đất cơ hội, nhưng tôi cho rằng Việt Nam là đối tác cùng chúng ta định hình tương lai”, đồng thời nhấn mạnh: “Đã đến lúc quan hệ song phương cần bước tiến vượt bậc hơn nữa.”

Khi được hỏi về ấn tượng trong chuyến tháp tùng Tổng thống tới Việt Nam, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong trả lời: “Doanh nhân phải chứng tỏ bằng kết quả.”

Chủ tịch LG Koo Kwang Mo nói: “Tôi hy vọng hợp tác với Việt Nam sẽ phát triển không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng.”

Chủ tịch Doosan Enerbility Park Ji Won cho biết: “Chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam”.

Sau diễn đàn, Chánh Văn phòng Chính sách Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Yong Beom cho biết tại họp báo ở Trung tâm Báo chí Hà Nội: “Thông qua chuyến thăm cấp nhà nước này, chúng ta khẳng định mối quan hệ song phương tốt đẹp nhất và mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sâu hơn vào các dự án hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam, như đường sắt đô thị TP.HCM.”

Cùng tạo nên kỳ tích sông Hồng

Phát biểu trước đó trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói: “Chúng ta cần cùng bước sang giai đoạn mới, xây dựng tương lai dựa trên các ngành công nghiệp tiên tiến”, đồng thời cho rằng: “Phát triển hạ tầng, bao gồm cả năng lượng hạt nhân, là hướng đi đúng đắn và chuyến thăm này là điểm khởi đầu thuận lợi.”

Ông cũng cho biết: “Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hạ tầng giao thông và năng lượng – những động lực tăng trưởng mới, hướng tới cùng tạo nên một ‘Kỳ tích sông Hồng’.”

Ông nêu kinh nghiệm của Hàn Quốc: “Trước đây, Hàn Quốc tập trung vào ba trụ cột hạ tầng gồm độc lập năng lượng với điện hạt nhân, đổi mới logistics bằng đường cao tốc và đường sắt, và hệ thống thanh toán minh bạch”, chỉ ra rằng “Sự kết hợp giữa nền tảng vật chất và thể chế là động lực quyết định cho bước nhảy vọt kinh tế.”

Tổng thống nói thêm: “Dòng chảy năng lượng và logistics ổn định duy trì công nghiệp, còn hạ tầng tài chính hiệu quả thúc đẩy dòng vốn”, và nhận định: “Trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh, Thủ tướng [Lê Minh Hưng] với kinh nghiệm từng điều hành Ngân hàng nhà nước sẽ đóng vai trò trụ cột cho sự thịnh vượng kinh tế.”

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác - Ảnh: VGP

Ông khẳng định: “Thành công của Việt Nam, động lực thúc đẩy tăng trưởng khu vực, cũng chính là thành công của tất cả chúng ta.”

Đáp lại, theo Báo điện tử Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ sớm hiện thực hóa Tầm nhìn "Đất nước nơi người dân làm chủ, Đại Hàn Dân Quốc cùng nhau hạnh phúc".

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, tạo cơ sở chính trị vững chắc mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước; đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỉ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia vào các Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Việt Nam.