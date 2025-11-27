Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh thúc đẩy nghiên cứu khoa học về AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/11 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm khởi động nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học về trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ.

Công bố "Sứ mệnh Genesis" (Genesis Mission) mới nhằm hỗ trợ các nỗ lực về AI của Mỹ, sắc lệnh này vạch ra một loạt các bước để mở rộng tài nguyên tính toán, tăng cường khả năng tiếp cận các bộ dữ liệu khổng lồ của liên bang và hướng tới các ứng dụng thực tế có tầm ảnh hưởng, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học.

Trong số các biện pháp được đưa ra, sắc lệnh giao cho Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nhiệm vụ thiết lập một "Nền tảng Khoa học và An ninh Mỹ" mới để tập trung cơ sở hạ tầng cần thiết cho cú hích mới này. Theo sắc lệnh, nền tảng này sẽ tập trung vào việc cung cấp cho các nhà nghiên cứu sức mạnh tính toán và các bộ dữ liệu cần thiết để huấn luyện các mô hình AI.

Nội dung sắc lệnh cho biết Sứ mệnh Genesis sẽ xây dựng một nền tảng AI tích hợp để khai thác các bộ dữ liệu khoa học của Liên bang. Mục đích là để huấn luyện các mô hình nền tảng khoa học và tạo ra các tác nhân AI nhằm kiểm thử các giả thuyết mới, tự động hóa quy trình nghiên cứu và thúc đẩy các đột phá khoa học.

Sắc lệnh mở ra cơ hội gia tăng đáng kể quan hệ đối tác công - tư trong phát triển AI. Cụ thể, trong vòng 90 ngày, Bộ trưởng Năng lượng phải xác định các hệ thống và dữ liệu sẵn có để hỗ trợ chương trình, bao gồm cả các nguồn lực từ các đối tác trong ngành. Các hệ thống AI đòi hỏi những bộ dữ liệu khổng lồ để học cách mô phỏng thế giới thực. Với kho thông tin khổng lồ về người Mỹ và các hoạt động của họ, chính quyền liên bang đang nắm giữ một mỏ vàng dữ liệu đáng mơ ước nhưng thường phân tán và thiếu tổ chức. Kho dữ liệu này cho đến nay vẫn chưa được các công ty AI khai thác.

Sắc lệnh nêu rõ rằng Sứ mệnh Genesis sẽ đẩy nhanh đáng kể các khám phá khoa học, củng cố an ninh quốc gia, đảm bảo vị thế thống trị về năng lượng, nâng cao năng suất lao động và gia tăng lợi tức từ khoản đầu tư của người nộp thuế vào nghiên cứu và phát triển. Ông Michael Kratsios, trợ lý tổng thống về khoa học và công nghệ kiêm giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ, sẽ là người dẫn dắt nỗ lực này.

Sắc lệnh hành pháp trên được đưa ra vài tuần sau khi chính quyền liên bang công bố các thỏa thuận mới với một số công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ để xây dựng thế hệ siêu máy tính tập trung vào AI tiếp theo.

Vào cuối tháng 10, Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố quan hệ đối tác mới với AMD để triển khai hai siêu máy tính mới tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge, nơi quy tụ một số nhà nghiên cứu AI hàng đầu của Chính phủ Mỹ. Đầu tháng 11, Bộ Năng lượng tiếp tục công bố kế hoạch mở rộng Cơ sở Máy tính Tiên phong (Leadership Computing Facility) của Oak Ridge bằng các chip Nvidia công suất cao để giải quyết các nghiên cứu phức tạp tập trung vào tính toán lượng tử và AI.