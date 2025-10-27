Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ sẽ sớm quyết định vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo

27-10-2025 - 21:31 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump xác nhận ông có thể sẽ đưa ra quyết định về người sẽ thay thế Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell vào cuối năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABACA/Shutterstock)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABACA/Shutterstock)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố danh sách rút gọn gồm 5 ứng viên cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp theo, trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết, ông dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước cuối năm nay.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 27/10, Bộ trưởng Bessent tiết lộ danh sách các ứng cử viên bao gồm Thống đốc Fed Christopher Waller , cựu Thống đốc Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michelle Bowman và Giám đốc đầu tư thu nhập cố định toàn cầu tại BlackRock Inc. Rick Rieder.

Ông Bessent, người đang phụ trách các cuộc phỏng vấn ứng cử viên cho vị trí này, cho biết ông đang lên kế hoạch tiến hành vòng phỏng vấn thứ hai. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ trình một danh sách các ứng viên sáng giá lên Tổng thống ngay sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Về phần mình, Tổng thống Trump xác nhận ông có thể sẽ đưa ra quyết định về người sẽ thay thế Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell vào cuối năm. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng nhắc lại ông không cho rằng Bộ trưởng Bessent sẽ rời chức vụ hiện tại của mình để đứng đầu Fed.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Ông Powell thường xuyên là mục tiêu chỉ trích của ông Trump vì không hạ lãi suất.

Theo Khánh Ly

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên vượt 50.000 điểm, Topix cao nhất mọi thời đại, đồng yên tụt đáy so với đồng euro: Chuyện gì đang xảy ra?

Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên vượt 50.000 điểm, Topix cao nhất mọi thời đại, đồng yên tụt đáy so với đồng euro: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp quyết định lãi suất của Fed, cuộc gặp giữa ông Trump - ông Tập và BCTC của loạt ‘ông lớn’

Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp quyết định lãi suất của Fed, cuộc gặp giữa ông Trump - ông Tập và BCTC của loạt ‘ông lớn’ Nổi bật

Xuất hiện "độc chiêu" để ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 3?

Xuất hiện "độc chiêu" để ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 3?

20:55 , 27/10/2025
50 nhà kinh tế hàng đầu tại Mỹ kiến nghị phản đối thuế đối ứng

50 nhà kinh tế hàng đầu tại Mỹ kiến nghị phản đối thuế đối ứng

20:24 , 27/10/2025
Không nhóm nào giàu nhanh hơn giới đại gia AI và công nghệ: 46 tỷ phú mới ra đời, tổng tài sản lên tới 3,2 ngàn tỷ USD

Không nhóm nào giàu nhanh hơn giới đại gia AI và công nghệ: 46 tỷ phú mới ra đời, tổng tài sản lên tới 3,2 ngàn tỷ USD

19:49 , 27/10/2025
Đột kích nhà người bán trà đá, tịch thu 3,1 tỷ tiền mặt chất đống, 2kg vàng bạc, 85 thẻ ATM, 75 sổ tiết kiệm

Đột kích nhà người bán trà đá, tịch thu 3,1 tỷ tiền mặt chất đống, 2kg vàng bạc, 85 thẻ ATM, 75 sổ tiết kiệm

19:09 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên