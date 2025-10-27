Tổng thống Mỹ sẽ sớm quyết định vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABACA/Shutterstock)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố danh sách rút gọn gồm 5 ứng viên cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp theo, trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết, ông dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước cuối năm nay.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 27/10, Bộ trưởng Bessent tiết lộ danh sách các ứng cử viên bao gồm Thống đốc Fed Christopher Waller , cựu Thống đốc Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michelle Bowman và Giám đốc đầu tư thu nhập cố định toàn cầu tại BlackRock Inc. Rick Rieder.

Ông Bessent, người đang phụ trách các cuộc phỏng vấn ứng cử viên cho vị trí này, cho biết ông đang lên kế hoạch tiến hành vòng phỏng vấn thứ hai. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ trình một danh sách các ứng viên sáng giá lên Tổng thống ngay sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Về phần mình, Tổng thống Trump xác nhận ông có thể sẽ đưa ra quyết định về người sẽ thay thế Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell vào cuối năm. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng nhắc lại ông không cho rằng Bộ trưởng Bessent sẽ rời chức vụ hiện tại của mình để đứng đầu Fed.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Ông Powell thường xuyên là mục tiêu chỉ trích của ông Trump vì không hạ lãi suất.