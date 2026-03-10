Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran

Động thái được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ 10. Các quan chức Mỹ cho rằng mục tiêu tấn công của Mỹ là làm suy yếu Iran, để nước này không còn đe dọa Mỹ và các nước láng giềng ở Trung Đông.

Trả lời NBC News, ông Trump cho biết chưa muốn thảo luận cụ thể về việc liệu Mỹ có nên tịch thu dầu mỏ của Iran hay không, song thừa nhận: “Chắc chắn đã có người nói về điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami, ngày 9/3/2026, tại Doral, bang Florida. (Ảnh: AP/Mark Schiefelbein)

Ông Trump cũng nhắc tới trường hợp của Venezuela. Tháng 1 vừa qua, Mỹ tiến hành một chiến dịch đột kích và bắt Tổng thống Nicolás Maduro. Kể từ đó, chính quyền Trump đã triển khai các bước nhằm tiếp cận và khai thác trữ lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tháng trước, ông Trump cho biết Mỹ đã thu được hơn 80 triệu thùng dầu từ Venezuela.

“Nhìn vào Venezuela mà xem”, ông nói. “Mọi người đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng còn quá sớm để nói về việc này”.

Tuy nhiên, theo NBC News, nếu Mỹ kiểm soát một phần nguồn dầu của Iran, quan hệ giữa Washington và Trung Quốc có thể trở nên căng thẳng. Hiện khoảng 80% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran được bán cho Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cũng là đối thủ địa chính trị lớn của Mỹ.

Trong khi đó, giá dầu thế giới cuối tuần qua đã vượt 100 USD/thùng khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang. Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ 9 thế giới, chiếm khoảng 5% sản lượng dầu toàn cầu.

Trong cuộc trao đổi, ông Trump cũng đề cập đến việc Iran lựa chọn lãnh tụ tối cao mới sau khi Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc không kích khi chiến sự bùng phát. Người kế nhiệm là Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai ông Khamenei, được đánh giá là nhân vật có lập trường cứng rắn.

“Tôi nghĩ họ đã phạm sai lầm lớn” , ông Trump nói. “Tôi không biết điều đó có kéo dài hay không, nhưng tôi cho rằng đó là một sai lầm”.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran cản trở hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung dầu toàn cầu. Ông khẳng định hải quân Mỹ đang hiện diện dày đặc tại khu vực và tuyên bố Washington sẽ “tấn công mạnh” nếu các tàu thuyền bị đe dọa. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump sau đó cũng cảnh báo Iran có thể phải đối mặt với các đòn tấn công “mạnh gấp 20 lần” nếu làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển này. Những tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi ông Trump nói với các nghị sĩ Đảng Cộng hoà rằng cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc. “Đây chỉ là một chiến dịch phải thực hiện. Và chúng tôi đang tiến rất gần đến việc hoàn tất nó”, ông Trump nói. Tuy nhiên, khi được hỏi thêm chi tiết, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Trả lời câu hỏi về sự khác biệt giữa nhận định của mình và phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth – người cho rằng các cuộc tấn công “mới chỉ là khởi đầu”, ông Trump nói: “Tôi nghĩ cả hai điều đều có thể đúng”.



