Top 9 loại quả mùa hè vừa ngon vừa rẻ, cứ ra chợ là mua được

Mùa hè là thời điểm nhiều loại trái cây bước vào vụ ngon nhất trong năm, vừa tươi, ngọt lại có giá dễ mua hơn so với trái mùa. Không chỉ giúp giải nhiệt, bổ sung nước và vitamin, các loại quả mùa hè còn rất đa dạng cách ăn, từ ăn trực tiếp, ép nước, làm sinh tố cho tới mix cùng sữa chua hay salad. Dưới đây là những loại quả được nhiều người ưu tiên mua vào mùa hè vì vừa ngon vừa hợp thời tiết nóng bức.

1. Dưa hấu

Nhắc đến trái cây mùa hè chắc chắn không thể bỏ qua dưa hấu. Đây là loại quả gần như “quốc dân” mỗi khi thời tiết nắng nóng kéo dài vì chứa nhiều nước, vị ngọt mát và rất dễ ăn. Dưa hấu thường được dùng để ăn trực tiếp, ép nước hoặc mix cùng các loại trái cây khác. Nhiều gia đình còn thích để lạnh trước khi ăn để tăng cảm giác giải nhiệt. Khi mua dưa, nên ưu tiên những quả có vỏ căng, cầm chắc tay và phần đáy hơi vàng để dễ chọn được quả chín ngọt.

2. Xoài

Mùa hè cũng là thời điểm xoài vào vụ với đủ loại từ xoài cát, xoài keo đến xoài tượng. Đây là loại quả có thể ăn theo nhiều kiểu khác nhau, từ ăn chín ngọt đến ăn xanh chấm muối ớt. Xoài chín thường thơm đậm, thịt mềm và ngọt nên rất hợp để làm sinh tố, chè hoặc ăn cùng sữa chua. Trong khi đó, xoài xanh lại được nhiều người thích vì vị giòn, chua nhẹ, cực hợp những ngày nóng nực. Ngoài ngon miệng, xoài còn là loại trái cây giàu vitamin và khá dễ bảo quản.

3. Vải thiều

Vải thiều là loại quả đặc trưng của mùa hè, cứ đến đúng mùa là nhiều người tranh thủ mua về ăn vì thời gian thu hoạch khá ngắn. Quả vải ngon thường có vỏ đỏ tươi, gai mềm, cùi dày và nhiều nước. Điểm khiến vải được yêu thích là vị ngọt đậm, thơm và mọng nước. Chỉ cần để lạnh rồi ăn trực tiếp cũng đủ “giải nhiệt” trong những ngày oi bức. Ngoài ra, vải còn thường được dùng để nấu chè, làm trà hoặc mix cùng các món tráng miệng mùa hè. Tuy nhiên, đây là loại quả khá ngọt nên không nên ăn quá nhiều trong một lúc.

4. Mận hậu

Mận hậu là món ăn vặt quen thuộc mỗi dịp hè về. Loại quả này có vị chua ngọt hài hòa, giòn và rất hợp để ăn lạnh hoặc chấm cùng muối ớt. Hiện nay mận có nhiều loại khác nhau nhưng mận hậu Sơn La vẫn được nhiều người yêu thích vì thịt dày, ít chát và vị đậm đà hơn. Ngoài ăn trực tiếp, nhiều người còn dùng mận để làm mận lắc, siro hoặc ngâm uống giải khát. Đây cũng là loại quả rất dễ “gây nghiện” vào mùa hè vì càng ăn càng cuốn.

5. Dứa

Dứa là loại quả vừa thơm vừa dễ ứng dụng trong nhiều món ăn. Mùa hè, dứa thường ngọt và mọng nước hơn nên được nhiều người chọn mua để ép nước, làm sinh tố hoặc ăn trực tiếp. Ngoài vị ngon dễ ăn, dứa còn giúp các món nước có mùi thơm hấp dẫn hơn hẳn. Khi mua dứa nên chọn quả có mắt đều, màu vàng tươi và có mùi thơm rõ để tránh gặp quả còn non hoặc nhạt vị.

6. Thanh long

Thanh long là loại quả được nhiều gia đình mua thường xuyên vào mùa hè vì dễ ăn, mát và giá thường không quá đắt. Loại quả này chứa nhiều nước nên khá hợp để ăn lạnh hoặc làm smoothie. Thanh long ruột đỏ thường có vị ngọt đậm hơn, trong khi ruột trắng thanh nhẹ và dễ ăn hơn với nhiều người. Đây cũng là loại trái cây phù hợp cho những ai thích ăn nhẹ bụng vào mùa nóng.

7. Chôm chôm

Chôm chôm cũng là một trong những loại quả được yêu thích vào mùa hè nhờ vị ngọt thanh và mọng nước. Những quả chôm chôm tươi thường có gai mềm, vỏ đỏ đẹp và phần cùi giòn ngọt. Nhiều người thích để lạnh rồi ăn trực tiếp vì cảm giác rất đã miệng trong thời tiết oi nóng. Ngoài ra, chôm chôm còn khá tiện để mang theo hoặc ăn chơi trong những buổi tụ tập gia đình, bạn bè.

8. Dưa lưới

Những năm gần đây, dưa lưới ngày càng được nhiều người yêu thích vì vị ngọt dịu, mọng nước và cảm giác “healthy”. Dưa lưới có thể ăn trực tiếp, làm salad hoặc mix cùng sữa chua, yến mạch đều hợp. Một ưu điểm của loại quả này là khá dễ ăn, không quá ngọt gắt và tạo cảm giác mát lành trong những ngày nắng nóng. Khi mua nên chọn quả có vân lưới nổi rõ, cầm nặng tay và có mùi thơm nhẹ ở cuống.

9. Nhãn

Nhãn là loại quả quen thuộc của mùa hè với vị ngọt thơm đặc trưng. Nhãn ngon thường có cùi dày, hạt nhỏ và nhiều nước. Đây là loại quả rất hợp để ăn lạnh hoặc dùng nấu chè, làm trà long nhãn. Nhiều người thích mua nhãn theo chùm còn tươi xanh để bảo quản được lâu hơn. Tuy nhiên vì khá ngọt nên cũng cần ăn với lượng vừa phải.