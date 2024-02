Top kênh đầu tư hot nhất 2024, vừa an toàn lại sinh lời

Năm vừa qua, nền kinh tế thế giới đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ, đặc biệt là sự sụt giảm đáng kể trong giá trị của nhiều loại cổ phiếu và tiền tệ kỹ thuật số. Đợt lao dốc không ngừng này đã làm dấy lên mối quan ngại về sự ổn định của các kênh đầu tư truyền thống và mới nổi. Trong bối cảnh đó, vàng, với tính chất ổn định và bền vững, đã nổi lên như một phương tiện đầu tư, tích lũy tài sản được ưa chuộng rộng rãi.



Vào năm 2024, khi kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nhu cầu đầu tư vào những sản phẩm có giá trị thực mang ý nghĩa lâu dài ngày càng tăng cao. Và vàng, một kim loại quý, biểu tượng của sự an toàn, thịnh vượng đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một phương thức đầu tư thông minh, bảo toàn tài sản trong thế giới đầy biến động.

Tiếp nối sự ổn định và đáng tin cậy của vàng trong tài chính, các sản phẩm từ vàng không đơn thuần đáp ứng nhu cầu đầu tư mà còn vượt lên trên đó, trở thành biểu tượng của sự may mắn, tài lộc. Trong văn hóa của nhiều quốc gia, vàng không chỉ được xem là tài sản vật chất mà còn tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng. Điều này càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh mỗi dịp tết đến xuân về, khi mọi người tìm kiếm sự khởi đầu tốt lành và đầy hứa hẹn.

Món quà bằng vàng gửi trao thành ý đến những người thân yêu.

Trong năm 2024, vàng không đơn thuần là một kênh đầu tư thông minh mà còn được xem như một lời cầu chúc tài lộc và thành công. Một món quà bằng vàng vừa mang giá trị vật chất vừa chứa đựng lời chúc ý nghĩa, đem đến thông điệp về sự an khang và thịnh vượng cho người nhận.

Với sự nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng, PNJ mang đến BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên, đa dạng lựa chọn đáp ứng nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Khách hàng có thể chọn mua vàng lẻ 1 miếng hoặc theo set 2, 3, 6 miếng để ghép chữ. Set 2 miếng khi ghép lại biểu trưng cho sự may mắn, phú quý, tài lộc: An - Phát, Lộc - Tài, Phú - Quý. Set 3 miếng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, truyền tải thông điệp về sự bứt phá, tôn vinh khát vọng, khai mở năm mới: Tài - Lộc - Phát, Phú - Quý - An, Phát - Lộc - Tài, An - Phú - Quý. Hơn nữa, các sản phẩm này còn chứa đựng lời chúc gửi gắm đến bản thân, đến những người thân yêu về tài lộc, sức khỏe, bình an, hứa hẹn một năm Giáp Thìn thành công trong công việc, may mắn trong tình duyên.

Đặc biệt, PNJ còn gửi đến bộ 8 miếng Vàng tài lộc phiên bản giới hạn Xuân Đáo An Khang - Niên Lai Thịnh Vượng. Quy tụ quyền uy rồng vàng và giá trị số 8 phong thủy gắn liền với sự phát triển và thịnh mãn, phiên bản đặc biệt 8 miếng của BST Vàng tài lộc Kim Đáo Long Niên là kết tinh thượng hạng của vạn điều phúc lành, ngàn sự vương giả. Tuyệt tác được đặt trong hộp nhung cao cấp và túi giấy tinh xảo khẳng định một năm mới bội thu thành quả, vinh hiển thăng hoa.

BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên của PNJ hứa hẹn là món quà Tết ý nghĩa thắp khởi mọi ước nguyện.

Trên hành trình của năm 2024, PNJ mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong mỗi khoảnh khắc đặc biệt, gửi gắm những niềm vui trân quý cho mọi người, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi sản phẩm trở thành một món quà khởi đầu cho một năm "Vui như Tết, Quý như Vàng" - năm mới ngập tràn hạnh phúc, thịnh vượng và tình thân.

Xem thêm thông tin sản phẩm và các chương trình ưu đãi https://bit.ly/3SCMTq0