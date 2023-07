Toronto và New York là hai thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Toronto (thuộc tỉnh Ontario, là thành phố đông dân nhất tại Canada) và New York (Mỹ) đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới do IQAir tổng hợp vào ngày 30/6. Với những đám cháy rừng đang bùng cháy ở Canada, khói cháy rừng mù mịt đã lan đến các khu vực đô thị lớn của Mỹ.



Hơn 500 đám cháy rừng đã bùng phát trên khắp một số tỉnh của Canada trong gần một tháng qua, tạo ra những đám mây mù màu nâu cam lan khắp miền Đông Canada, miền Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ.

Nồng độ nặng của các hạt vật chất trong khói đã khiến giới chức y tế công cộng phải phát khẩu trang và khuyến cáo người dân ở trong nhà. Tính đến ngày 30/6, hơn 120 triệu người Mỹ, chiếm 1/3 dân số nước này, đang sống dưới một số hình thức cảnh báo về chất lượng không khí, CNN đưa tin.

Đến sáng 30/6, Toronto có chất lượng không khí tồi tệ nhất so với bất kỳ thành phố nào trên thế giới, theo chỉ số trực tiếp do IQAir tổng hợp. Chỉ số không khí ở Toronto ở mức 154 điểm theo thang điểm của IQAir, theo đó không khí ở đây trở nên "không lành mạnh" đối với bất kỳ ai hít vào. Thành phố New York và Washington D.C. ở vị trí thứ hai và thứ ba với số điểm tương ứng là 142 và 120.

Cháy rừng ở tỉnh Alberta, Canada. (Ảnh: Reuters)

IQAir coi chất lượng không khí trong khoảng từ 100 đến 150 điểm là "không lành mạnh đối với các nhóm người nhạy cảm".

Các thành phố Montreal (Canada), Chicago và Detroit (Mỹ) cũng nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất trong danh sách của IQAir, bên cạnh các thành phố thường liên quan đến ô nhiễm không khí hơn như Bắc Kinh (Trung Quốc), Hà Nội và Kolkata (Ấn Độ).

Đầu tuần này,hai thành phố Chicago và Detroit nằm ở vị trí thứ nhất và thứ hai, cho đến khi gió đổi hướng đẩy khói cháy rừng về phía Đông nước Mỹ từ chiều 29/5.

Cư dân của tỉnh Ontario và Thung lũng sông Ohio của Canada, bao gồm những khu vực thuộc các bang New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Kentucky, West Virginia và Tennessee, đã báo cáo có mùi nhựa cháy trong không khí. Theo Weather Network, hiện tượng này xảy ra khi khói tồn tại trong không khí quá lâu, đến mức bức xạ mặt trời bắt đầu phá vỡ nó để giải phóng benzen và formaldehyde độc hại.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã mô tả, mùa cháy rừng năm 2023 là "chưa từng có" và là mùa tồi tệ nhất kể từ khi các hồ sơ thống kê bắt đầu được thực hiện. Trong khi mùa cháy rừng thường lên đến đỉnh điểm vào giữa tháng 7, lượng khí thải được giải phóng trong năm nay nhiều hơn bất kỳ năm nào được ghi nhận, theo một báo cáo do Copernicus, chương trình quan sát Trái đất của Liên minh châu Âu, công bố hôm 27/6.