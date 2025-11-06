TOTO Architect Talk 2025 và triết lý kiến trúc Nhật của KTS Kumiko Inui

Với chủ đề "Những khoảng nhỏ và Kiến trúc - Little Spaces and Architecture", sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến một tiếng nói khác biệt và tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối tri thức kiến trúc quốc tế với cộng đồng thiết kế Việt Nam.

Hành trình 7 năm lan tỏa triết lý kiến trúc từ Nhật Bản

TOTO Architect Talk được tổ chức bởi TOTO Việt Nam và TOTO Gallery MA (Nhật Bản), dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, là diễn đàn đối thoại học thuật mở, là không gian để các kiến trúc sư, sinh viên và người yêu sáng tạo gặp gỡ, chia sẻ cảm hứng chuyên môn.

6 năm qua, hành trình lan tỏa tinh thần kiến trúc nhân văn của TOTO Architect Talk quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong giới kiến trúc Nhật Bản: KTS. Shigeru Ban với chủ đề "Kiến trúc & Hoạt động vị nhân sinh" (2017), KTS. Hiroshi Naito với "Chất & Hồn trong Kiến trúc" (2018), KTS. Takaharu Tezuka với "Tương lai hoài niệm" (2019), cùng với KTS. Akihisa Hirata (2022), KTS. Yoshiharu Tsukamoto (2023) và KTS. Junya Ishigami (2024).

TOTO Architect Talk 2017 mùa đầu tiên – Diễn giả KTS. Shingeru Ban

Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc TOTO 2025 mở ra góc nhìn về không gian cộng hữu

Mở đầu chuỗi sự kiện thường niên TOTO Architect Talk 2025 là Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc TOTO 2025. Đây là nơi mở ra cơ hội để các kiến trúc sư trẻ được mời tìm hiểu và sáng tạo về mối quan hệ giữa con người, không gian và cộng đồng trong bối cảnh đô thị hiện đại.

TOTO phát động Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc 2025 với chủ đề lấy cảm hứng từ triết lý kiến trúc của KTS. Kumiko Inui.

Lấy cảm hứng từ triết lý của KTS. Kumiko Inui, cuộc thi đặt chủ đề "Không gian cộng hữu - Sự chuyển tiếp của các hình thái sống", khuyến khích người tham dự khám phá cách những khoảng không gian nhỏ có thể trở thành cầu nối giữa con người, cộng đồng và môi trường. Đến nay, cuộc thi đã thu hút gần 500 lượt đăng ký dự thi. Thời hạn kết thúc nhận bài dự thi Vòng 1 vào 03/11/2025 tới đây và lễ trao giải sẽ được tổ chức trước thềm buổi diễn thuyết chính (13.12), khép lại chuỗi sự kiện thường niên đầy ý nghĩa này.

Nữ diễn giả Kumiko Inui mang đến một góc nhìn mới cho cộng đồng kiến trúc Việt Nam

Sau 6 mùa thành công với sự góp mặt của nhiều kiến trúc sư bậc thầy, TOTO Architect Talk 2025 tiếp tục ghi dấu một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên chào đón nữ diễn giả – Kiến trúc sư Kumiko Inui. Sự xuất hiện của bà hứa hẹn mang đến những góc nhìn thú vị và tươi mới cho chuỗi hoạt động năm nay. KTS. Kumiko Inui là Giáo sư Trường Đại học Quốc lập Yokohama, Nhà sáng lập Inui Architects, đồng thời đảm nhiệm vai trò diễn giả và giám khảo danh dự của Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc TOTO 2025.

Trong buổi diễn thuyết ngày 13/12, bà sẽ chia sẻ cách áp dụng nghiên cứu địa phương và đối thoại cộng đồng để biến những khoảng trống nhỏ thành chất xúc tác cho sự gắn kết xã hội. Triết lý kiến trúc của KTS. Inui luôn hướng tới việc tạo ra không gian phục vụ con người, đồng thời khuyến khích gặp gỡ, chia sẻ và cùng kiến tạo giá trị chung.

Một trong những công trình tiêu biểu của KTS. Kumiko Inui là Đại học Nghệ thuật Thành phố Kyoto, được thực hiện theo mô hình "Dưới một mái nhà". Khi xây dựng ý tưởng tổng thể, Inui và các kiến trúc sư đã tham khảo cấu trúc và các yếu tố đô thị của Kyoto để toàn bộ khuôn viên được hợp nhất xuyên suốt các khu vực và kết nối liên tục theo phương ngang với thành phố.

Ở Dự án cải tạo khu vực quanh Nhà ga Nobeoka, bằng cách kết hợp các hoạt động của nhà ga và hoạt động của người dân với nhau như một món cơm sushi rắc (Chirashi Sushi), tạo ra hiệu ứng cộng hưởng và một quang cảnh nhộn nhịp, sống động.

Dự án quanh Nhà ga Nobeoka được thiết kế mở, gắn kết hoạt động của nhà ga với đời sống cư dân.

Các dự án tiêu biểu của bà Inui cùng theo đuổi tinh thần gắn kết kiến trúc với bối cảnh và cộng đồng. Tại nhà ga hành khách Miyajimaguchi, mái cong lớn và không gian bán ngoài trời tạo nhịp chuyển tiếp êm giữa kiến trúc, cảnh quan và dòng chảy đô thị. Ở Trường Tōni tại Thành phố Kamaishi, biểu tượng hồi sinh sau thảm họa sóng thần, tận dụng địa hình dốc và mạng lưới cầu - đường - sân để tạo môi trường học tập mở, chan hòa thiên nhiên. Tại dự án Kyoai Commons tại Đại học Quốc tế Maebashi, bà Inui thể hiện tinh thần "một không gian nhỏ có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau". Bằng kết cấu cột tường và hành lang mở, công trình khuyến khích giao lưu, học hỏi và sáng tạo, trở thành không gian học tập tự nhiên, đầy sứcsống. Nơi đây là không gian chung linh hoạt cho sinh viên và giảng viên có thể gặp gỡ, học tập và sáng tạo.

Từ những thực hành đó, phần diễn thuyết của nữ kiến trúc sư Kumiko Inui sẽ đi sâu triết lý thiết kế mà bà theo đuổi, qua đó khơi mở tư duy và mang đến góc nhìn mới cho công đồng kiến trúc Việt Nam.

Sự góp mặt của KTS. Kumiko Inui không chỉ mang đến góc nhìn mới về "Những khoảng nhỏ và Kiến trúc", mà còn mở ra cuộc đối thoại về vai trò kiến trúc trong việc kiến tạo cộng đồng nhân văn giữa thời đại đô thị hóa. Suốt 7 năm qua, TOTO Architect Talk tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối tri thức quốc tế với sự sáng tạo bản địa, đồng thời lan tỏa tinh thần kiến trúc nhân văn, mở rộng tầm nhìn cho cộng đồng kiến trúc Việt Nam.