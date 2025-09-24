Touliver để lộ chi tiết chứng minh Tóc Tiên không còn sống chung?

Ca sĩ Tóc Tiên và Touliver tổ chức đám cưới vào năm 2020. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra riêng tư ở Đà Lạt và chỉ mời một số bạn bè thân thiết. Từ khi công khai mối quan hệ, Tóc Tiên và Touliver được đánh giá là cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz. Tuy nhiên sau hơn 5 năm chung sống, cả hai vướng nghi vấn rạn nứt.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước loạt động thái mới của cặp đôi Tóc Tiên – Touliver. Trên trang cá nhân, Touliver đăng tải story chụp cùng chú mèo quen thuộc sau thời gian đi du lịch. Cư dân mạng phát hiện ra đây là phòng tập nằm trong biệt thự của cặp đôi. "Đi có mấy ngày về ông em hơi dỗi", anh viết. Touliver giữ động thái quen thuộc không nhắc gì tới bà xã Tóc Tiên.

Trong khi đó, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đăng tải story cận gương mặt của bản thân trên Instagram cá nhân. Cả hai đăng tải hình ảnh tách biệt, làm dấy lên nghi vấn bộ đôi quyền lực của Vbiz không còn sống chung như trước.

Touliver check-in cùng thú cưng trong căn biệt thự từng là nơi cả hai cùng sinh sống

Tóc Tiên cũng đăng tải story mới cận gương mặt nhưng không phải trong biệt thự đắt đỏ

Nữ ca sĩ trước đó vướng tin đã rời khỏi biệt thự vì thường xuyên đăng tải hình ảnh góc chụp view từ một căn hộ chung cư

Trước đây, Tóc Tiên và Touliver thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên nhau, từ những buổi tập gym, đi du lịch đến các dịp kỷ niệm tình cảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai ít xuất hiện chung khung hình, thay vào đó là những bài đăng riêng lẻ. Cặp đôi cũng không còn đăng tải hình ảnh chung trên mạng xã hội.

Giữa tháng 9 vừa qua, Tóc Tiên từng thẳng thắn lên tiếng trước nghi vấn mang thai con đầu lòng. Khi đăng tải hình ảnh khoe body, 1 netizen đã để lại bình luận nhận xét: "Có ai để ý thấy đường dọc từ rốn xuống dưới không? Chỉ có ai mẹ bỉm sữa mới hiểu nha". Tóc Tiên sau đó đã có động thái phủ nhận: "Sao mà đi đồn lon ton quá đi hà".

Giữa tháng 9 vừa qua, cô vừa có động thái nhằm phủ nhận thông tin mang thai

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bắt đầu gắn bó từ chương trình The Remix 2015 và chính thức về chung một nhà vào năm 2020. Cặp đôi từng được xem là biểu tượng tình yêu của showbiz Việt khi luôn đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, hơn một năm qua, cả hai liên tục vướng nghi vấn rạn nứt khi ít khi xuất hiện cùng nhau và gần như không còn tương tác trên mạng xã hội.

Cặp đôi đã lâu không còn đăng tải hình ảnh chung trên mạng xã hội