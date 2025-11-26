TP giàu nhất Việt Nam sắp họp nóng với hàng loạt 'ông lớn' như VinSpeed, THACO, Sovico về vấn đề gì?

TP. HCM họp chuyên đề với loạt nhà đầu tư lớn về phát triển đường sắt đô thị

UBND TP. HCM vừa phát đi văn bản mời các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư tham dự cuộc họp chuyên đề về định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố. Cuộc họp được tổ chức lúc 14h ngày 26/11, thu hút sự quan tâm khi thành phố đang đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa cho các tuyến metro.

Theo danh sách, những nhà đầu tư được mời gồm CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed, Tập đoàn THACO, Tập đoàn Masterise, Tập đoàn Sovico, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, cùng đại diện nhiều Sở, ngành liên quan. Việc quy tụ các nhà đầu tư lớn cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tìm kiếm mô hình hợp tác mới, tạo đột phá trong hạ tầng đường sắt.

TP. HCM mời các nhà đầu tư lớn tới họp về vấn đề phát triển đường sắt đô thị

Nội dung chính tại cuộc họp xoay quanh nhiều tuyến đường sắt trọng điểm như Metro số 1, Metro số 2, tuyến đường sắt đi Cần Giờ, tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng hai đề xuất mới: Metro số 3 của Masterise và Metro số 4 của Sovico. Các tuyến này được đánh giá giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển giao thông công cộng và mở rộng không gian đô thị của TP. HCM trong những thập niên tới.

Ở phiên họp trước đó, Bí thư Thành ủy TP. HCM Trần Lưu Quang đã làm việc với Ban Quản lý Đường sắt đô thị, yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung hoàn thành 6 tuyến metro của thành phố và 2 tuyến đường sắt quốc gia được Trung ương giao. Trong đó, 3 tuyến quan trọng nhất – Bến Thành – Tham Lương, Bến Thành – Thủ Thiêm và Thủ Thiêm – Long Thành – phải hoàn thành trước năm 2030 với tiến độ và trách nhiệm được phân công minh bạch.

Cùng với việc thúc đẩy các tuyến metro đang triển khai, TP. HCM dự kiến khởi công tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào ngày 19/12. Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai đồng thời nhiều đầu việc, tránh ách tắc do thiếu phối hợp, nhằm bảo đảm tiến độ và tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam thành phố cũng như huyện Cần Giờ.

Metro – trục xương sống mới trong chiến lược phát triển đô thị TP. HCM

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, dân số ngày càng đông và áp lực giao thông, môi trường, không gian sống ngày càng lớn, việc phát triển hệ thống metro không chỉ là nhu cầu cấp bách mà còn trở thành chiến lược nền tảng để TP. HCM bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Quy hoạch metro, vì vậy, được xem là “trục xương sống” kết nối các trung tâm đô thị, các cực tăng trưởng và toàn bộ không gian TP.HCM.

TP. HCM hiện mỗi ngày có hơn 10 triệu lượt phương tiện lưu thông. Với mật độ dân số cao và hệ thống đường bộ đã gần chạm ngưỡng, việc tiếp tục mở thêm đường không còn là phương án khả thi. Trong khi đó, metro có khả năng vận chuyển lượng lớn hành khách với vận tốc ổn định, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng kẹt xe – vấn đề mà thành phố tốn hàng tỷ USD mỗi năm để khắc phục.

Metro có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển đô thị TP. HCM

Theo quy hoạch mạng lưới, TP. HCM sẽ có 8 tuyến metro và 3 tuyến đường sắt đô thị, kết nối trung tâm với các khu vực đông dân cư như Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, đồng thời mở rộng đến các vùng tăng trưởng mới như Cần Giờ, Thủ Thiêm và Long Thành.

Metro số 1 mở ra trục kết nối khoa học – công nghệ giữa trung tâm và TP. Thủ Đức.

Metro số 2 đóng vai trò “xương sống phía Tây”, gắn lợi ích trực tiếp với các khu dân cư đông đúc.

Tuyến Thủ Thiêm – Long Thành sẽ trở thành hành lang giao thông chiến lược kết nối sân bay quốc tế mới.

Đặc biệt, tuyến Bến Thành – Cần Giờ (dự kiến khởi công 19/12) sẽ tạo cú hích cho đô thị biển Cần Giờ, nơi định hướng phát triển du lịch sinh thái – đô thị sinh thái tầm cỡ quốc tế.

Hệ thống metro giúp giảm phụ thuộc vào xe máy, tạo bớt áp lực cho hạ tầng đường bộ hiện hữu – vốn đã quá tải nhiều năm qua.

Metro không chỉ là giao thông. Ở các thành phố lớn như Tokyo, Seoul, Singapore, metro là hạt nhân để hình thành các khu đô thị TOD (Transit-Oriented Development) – mô hình phát triển đô thị xoay quanh giao thông công cộng.

Giới chuyên gia nhận định, nếu các tuyến đường sắt đô thị hoàn thành đồng bộ, TP. HCM sẽ hình thành mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, mở ra dư địa lớn cho phát triển kinh tế – xã hội, đô thị và du lịch.



