TP HCM bắt hàng loạt lãnh đạo công ty lừa đảo bán dự án 'ma'

Truy nã giám đốc công ty Khang Gia



Công an TP HCM quyết định truy nã ông Trịnh Minh Thanh, Giám đốc Công ty địa ốc Khang Gia về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng, quận 8.

Chung cư này do Công ty Khang Gia làm chủ đầu tư. Trịnh Minh Thanh với vai trò đứng đầu công ty đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà Trần Thị Kim Liên và chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cùng căn hộ số 10, tầng 7, sau khi bán cho bà Lê Thị Xuân Hà, Công ty Địa ốc Khang Gia tiếp tục bán cho ông Phan Nhất Hải, chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an còn tiếp nhận đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo Công ty địa ốc Khang Gia về hành vi bán một căn hộ cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do Khang Gia làm chủ đầu tư như: chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).

Xác minh tại Chi cục Thuế Quận 10, Công an TP HCM phát hiện công ty địa ốc Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Bắt tạm giam Tổng giám đốc công ty KingLand

Trịnh Quốc Hưng, 40 tuổi, quê Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Thương mại và đầu tư KingLand bị bắt tạm giam về tội Lửa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiếp nhận hàng chục đơn của người dân tố cáo Trịnh Quốc Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra, công an xác định công ty KingLand chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án KingLand Home City 5. Nhưng Trịnh Quốc Hưng đã tự lập bảng vẽ phân lô dự án, tự quảng cáo, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư để bán đất nền và thu tiền của nhiều cá nhân. Sau khi thu tiền, Trịnh Quốc Hưng đã lẩn tránh, không thực hiện như cam kết với khách hàng.

Bắt giám đốc công ty Eagle Land và Tiên Phong Land

Công an TP HCM khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em, Giám đốc CTCP đầu tư bất động sản Eagle Land để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1983, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) cũng bị bắt, chung hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, tháng 7/2018, bị can Thuý cùng Vũ Tiến Hường thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất rộng 2.462 m2 từ bà Lê Thị Tỉnh và ông Đinh Quốc Tuyến. Hiện trạng khu đất lúc này đang bị thế chấp ngân hàng, chưa giải chấp và đang bị tranh chấp, chưa chuyển mục đích sử dụng, chưa được cấp phép dự án án đầu tư…

Sau khi đặt cọc, Thúy liên hệ với Eagle Land (do Trương Tuấn Em làm Giám đốc đại diện pháp luật) để tự lập bản vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới –Phú Hữu, Quận 9” và tổ chức rao bán. Công ty Eagle Land cùng Thúy và Hường ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng.

Tháng 9/2018, Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và tiếp tục thu tiền.

Kết quả điều tra kết luận, công ty Eagle Land và công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án gì và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Tiền thu của khách hàng như trên cũng không hoàn trả được cho khách hàng.

Vẽ 5 dự án 'ma', lừa gần 100 tỷ đồng

Công an TP HCM khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Hoàng Mạnh Cường đã vẽ ra 5 dự án “ma” tại TP HCM với gần 200 nền đất để lừa đảo 80 khách hàng, thu về số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, năm 2018 - 2019, Cường và Công ty Phát An Gia không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng cũng không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chấp thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng các dự án tại quận 9, TP HCM như khu dân cư Central House đường 4, khu dân cư đường 8, khu dân cư Trường Lưu, khu dân cư Long Phước và khu dân cư Võ Văn Hát. Tuy nhiên, Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để lừa bán và đã thu tiền của hàng chục khách hàng hơn 97 tỷ đồng. Sau khi đã ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại các dự án này cho nhiều cá nhân khác.