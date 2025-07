TP HCM: Chỉ đạo cấp bách về chung cư cũ

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa chỉ đạo hàng loạt công việc quan trọng để sớm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

TP HCM khẩn trương triển khai nhiều đầu việc để sớm cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đặc biệt là chung cư cấp D.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND TP HCM tổ chức thực hiện kiểm định trong thời gian sớm nhất.

Về công tác sửa chữa chung cư, Sở Xây dựng rà soát, ưu tiên thực hiện sửa chữa các chung cư có dấu hiệu hư hỏng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Công việc quan trọng nữa là Sở Xây dựng tham mưu văn bản cho UBND TP HCM chỉ đạo UBND các phường triển khai ngay công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố, trình UBND TP trước ngày 30-7.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND các phường, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2025 đối với 31 dự án chung cư cũ trên địa bàn thành phố, đề xuất hướng xử lý các vướng mắc cho từng chung cư, trình UBND TP xem xét trước ngày 30 - 7.

Trên địa bàn thành phố có 474 chung cư xây dựng trước năm 1975

Phần lớn các chung cư đang bị xuống cấp, hư hỏng do tuổi thọ đã trên 50 năm. Đặc biệt, do tình trạng lấn chiếm, cơi nới tăng diện tích sử dụng nhưng hầu hết không được bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, đã làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình, không ít chung cư bị hư hỏng nặng không đảm bảo an toàn để sử dụng.

Hầu hết các chung cư cũ đều từ 8 tầng trở xuống (467/474 chung cư); diện tích khuôn viên đất dưới 1.000 m2 (355/474 chung cư). Hệ thống kỹ thuật của các chung cư quá cũ kỹ, bị hư hỏng nặng, môi trường vệ sinh ẩm thấp không đảm bảo điều kiện sinh hoạt theo quy định.

Đến nay, thành phố đã cải tạo, sửa chữa 199 chung cư, tháo dỡ toàn bộ 11 chung cư, xây mới hoàn thành 4 chung cư.

Đối với 16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm), thành phố đã di dời 684/1.194 hộ dân, trong đó đã di dời toàn bộ 534 hộ dân tại 9/16 chung cư, chưa di dời 247 hộ dân tại 4 chung cư, di dời dở dang 150/386 hộ dân tại 3 chung cư.

Thành phố phấn đấu tới năm 2035, hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975; hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại đối với chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.