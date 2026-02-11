TP HCM hút hàng tỉ USD vào trung tâm dữ liệu

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm dữ liệu lớn góp phần đột phá xây dựng đô thị thông minh và phát triển phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM diễn ra cuối tuần qua, dưới sự chứng kiến lãnh đạo UBND TP HCM cùng 150 đại biểu, Tập đoàn G42 và liên danh các nhà đầu tư trong nước ký kết thỏa thuận khung hợp tác dài hạn nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư dự kiến lên tới 2 tỉ USD.

Xây dựng "bộ não số"

Cũng tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP HCM và VinaCapital (đại diện cho Liên minh nhà đầu tư FPT - VinaCapital - Việt Thái) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn, gắn với việc hình thành khu phức hợp sáng tạo, đổi mới, công nghệ tại TP HCM; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) ký kết thỏa thuận phát triển dự án với VinaCapital nhằm thúc đẩy phát triển các dự án hạ tầng dữ liệu và giải pháp năng lượng xanh, phục vụ nhu cầu vận hành bền vững của các trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), bảo đảm nguồn điện ổn định, chất lượng cao cho các trung tâm dữ liệu, nhà máy chip và bán dẫn. VinaCapital cũng hỗ trợ DN tiếp cận cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), hướng tới mục tiêu 100% DN trong khu sử dụng điện xanh; đồng thời phát triển các giải pháp làm mát, quản lý nhiệt hiệu suất cao - yếu tố sống còn với các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Hàng tỉ USD sẽ được đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP HCM để phát triển các trung tâm dữ liệu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn VinaCapital, cho biết thỏa thuận hợp tác này thể hiện rõ cam kết dài hạn của tập đoàn trong phát triển hạ tầng số và năng lượng xanh tại Việt Nam, góp phần xây dựng hệ sinh thái hạ tầng bền vững cho tăng trưởng kinh tế số. "Trong năm qua, cùng với các đối tác FPT và Việt Thái, VinaCapital đã phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các dự án trung tâm dữ liệu lớn tại TP HCM" - ông nói thêm.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP HCM, thành phố đang từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu công nghệ và đô thị thông minh với hạ tầng số vượt trội: phủ sóng 5G đạt 70% diện tích, 12 trung tâm dữ liệu (trên 70 MW) và hệ thống quản trị đô thị đồng bộ (1.000 camera AI, Digital Twin, 100% bệnh án điện tử). Giai đoạn 2026-2030, TP HCM định hướng phát triển hạ tầng số thành chiến lược, tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu siêu quy mô "bộ não số", đặt mục tiêu vào tốp 50 đô thị thông minh thế giới và tối ưu hóa vận hành.

Cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi

Thực tế, thời gian qua TP HCM liên tục thu hút các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Tiêu biểu là dự án SGI-HCM Campus trị giá gần 2 tỉ USD do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cùng các đối tác Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) phát triển. Dự án có công suất 200 MW IT Load và được định hướng trở thành tổ hợp trung tâm dữ liệu chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn hàng đầu khu vực.

Năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng khởi công Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, với tổng công suất thiết kế 140 MW, khoảng 10.000 tủ rack, đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao cho các mô hình và ứng dụng AI.

Đáng chú ý, dự án Trung tâm Dữ liệu CMC Hyperscale DC SHTP do Tập đoàn Công nghệ CMC đầu tư tại SHTP, với tổng vốn hơn 250 triệu USD, được kỳ vọng trở thành trái tim lưu trữ, tính toán và phân tích dữ liệu quy mô lớn, cung cấp các dịch vụ AI-as-a-Service, Cloud, Big Data và an ninh mạng cho thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Lâm Đình Thắng, TP HCM đã quy hoạch lại 12 khu công nghệ số, xây dựng đô thị khoa học công nghệ phía Bắc và mở rộng khu SHTP. Đồng thời, cam kết hạ tầng năng lượng xanh, ưu đãi đầu tư, hợp tác đào tạo nhân lực cùng ĐHQG TP HCM và áp dụng sandbox cho công nghệ mới...

"Chính quyền thành phố đã cam kết tiếp tục cải tiến tối đa thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; đồng thời thành lập các tổ công tác liên ngành do giám đốc các sở, ngành trực tiếp làm tổ trưởng để hỗ trợ cho các nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm quá trình triển khai dự án được thông suốt, hiệu quả và minh bạch" - ông Thắng nhấn mạnh.

Góp phần phát triển trung tâm tài chính Hôm 8-2, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu để nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ Đầu tư Tài sản số TP HCM, hướng tới quy mô 1 tỉ USD. Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng Ban Công nghệ Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM (VIFC-HCM), cho biết trung tâm sẽ đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm hình thành trạm trung chuyển tài chính cho dòng vốn đầu tư vào Việt Nam và thị trường toàn cầu, đồng thời bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia. Hạ tầng này bao gồm các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III/IV, kết nối băng thông rộng, hệ thống RegTech và SupTech giám sát thị trường, cùng định hướng xây dựng hệ thống bù trừ T+0 ứng dụng blockchain và SuperApp tích hợp ví điện tử, giúp nhà đầu tư luân chuyển vốn nhanh chóng trong toàn bộ hệ sinh thái VIFC-HCM.



