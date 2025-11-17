Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM mở rộng chính sách đãi ngộ đặc thù, thưởng 1 tỉ đồng

17-11-2025 - 09:21 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

HĐND TP HCM thống nhất áp dụng chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài trên toàn địa bàn thành phố sau sáp nhập

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP HCM vừa thống nhất thông qua mức thu nhập và chính sách đãi ngộ dành cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt theo từng lĩnh vực trên toàn địa bàn TP HCM - bao gồm cả địa bàn hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) sau sáp nhập.

Trước đó, cơ chế thu hút nhân tài theo từng lĩnh vực đã được HĐND TP HCM ban hành tại Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND từ tháng 12-2023. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ áp dụng riêng cho TP HCM (cũ) theo Nghị quyết 98, trong khi Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) không có cơ chế tương tự. Tại kỳ họp thứ 5 ngày 14-11 vừa qua, HĐND TP đã thống nhất ban hành nghị quyết cho phép áp dụng Nghị quyết 27 trên toàn địa bàn TP HCM mới.

TP HCM mở rộng chính sách đãi ngộ đặc thù, thưởng 1 tỉ đồng- Ảnh 1.

TP HCM kích hoạt cơ chế đặc thù thu hút chuyên gia cho siêu đô thị mới

Theo UBND TP, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP HCM trở thành một siêu đô thị với quy mô, vai trò và vị thế lớn hơn. Thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế - tài chính – dịch vụ của châu Á, là đầu tàu tăng trưởng, nơi có chất lượng sống cao và thu hút tập đoàn quốc tế, định chế tài chính hàng đầu.

Để đạt mục tiêu phát triển giai đoạn tới, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước cho các lĩnh vực mũi nhọn về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việc tiếp tục thực hiện chính sách đãi ngộ nhân tài được xem là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW.

Theo Nghị quyết 27, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt sau khi được tuyển chọn sẽ ký hợp đồng theo nhiệm vụ, công trình cụ thể. Các đối tượng này được nhận trợ cấp ban đầu tối đa 100 triệu đồng; thu nhập hằng tháng từ 30 – 100 triệu đồng tùy theo vị trí và lĩnh vực. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ còn được hưởng thù lao nghiên cứu bằng 5% giá trị kinh phí ngân sách dành cho công trình. Riêng người có tài năng đặc biệt có thể được thưởng theo thành tích, tối đa 1 tỉ đồng/người.

Ngoài ra, chuyên gia và nhà khoa học còn có thể nhận hỗ trợ nhà ở tối đa 7 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách ưu đãi khác. Kinh phí thực hiện được chi từ ngân sách TP HCM, bảo đảm khả năng cân đối.

Về triển khai thực tế tại TP HCM (cũ), UBND TP cho biết thành phố đã thành lập Hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học và tuyển chọn nhân tài đặc biệt. Hội đồng đã đề xuất thu hút 12 vị trí tại 4 đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4 vị trí), Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (6/7 chỉ tiêu), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và UBND TP Thủ Đức (mỗi đơn vị 1 vị trí).

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, TP HCM tập trung sắp xếp bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khiến tiến độ thu hút nhân tài chậm. UBND TP Thủ Đức cũng đã kết thúc hoạt động sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) có hiệu lực từ 16-6-2025.

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đang rà soát lại nhu cầu nhân lực tại các đơn vị sau sắp xếp để báo cáo và xin chủ trương tiếp tục triển khai chính sách thu hút nhân tài trong thời gian tới.

Theo Giang Nam

Người Lao động

