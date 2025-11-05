Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”

05-11-2025 - 07:14 AM | Xã hội

Khoảng 21 giờ ngày 4-11, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống hầu hết các phường, xã trên địa bàn TP HCM.

Chỉ sau khoảng 30 phút, nhiều tuyến đường bị ngập nặng khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn. 

Nhiều phương tiện đang lưu thông thì bất ngờ chết máy do đường ngập sâu, buộc người lái phải tấp vội vào lề đường, liên tục đề máy trong cơn mưa lạnh.


TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 1.

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 2.
TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 3.
TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 4.

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 5.

Đến 23 giờ, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng vẫn đang mưa và tiếp tục ngập nặng

Loạt người đi xe máy dắt bộ trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 6.

Nước mưa tràn vào ống pô, người dân phải tấp vội vào lề đường, liên tục đề máy trong cơn mưa đêm

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 7.

Người dân di chuyển trong cơn mưa đêm dai dẳng

Lý giải nguyên nhân mưa lớn tối nay, Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ cho biết TP HCM tồn tại hình thế gây mưa dông khi áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Bộ tiếp tục duy trì nối với cơn bão Kalmaegi ở phía Đông của Philippines. Nhiễu động mực 500mb hoạt động tốt.

Từ hơn 21 giờ, vùng mây dông đã phát triển và gây mưa ở nhiều nơi, sau đó liên tục mở rộng sang hầu hết các phường, xã TP HCM.

Theo dự báo, lượng mưa phổ biến từ 10-70 mm, có nơi trên 90 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 8.

Đường Nguyễn Tuyền, phường Bình Trưng ngập nửa bánh xe

TP HCM: Mưa lớn kéo dài trong đêm, ngập nặng, xe cộ “chết đứng”- Ảnh 9.

Đường số 39, phường Bình Trưng ngập sâu, xe chết máy, người dân phải dắt bộ

Đến hơn 23 giờ, nhiều tuyến đường ở phường Bình Trưng tiếp tục ngập

Dự báo đợt mưa lớn ở TP HCM

Từ 1 giờ ngày 5-11 đến 1 giờ ngày 7-11, khu vực TP HCM có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70-130 mm, có nơi trên 130 mm.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TP HCM, tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 7-11 đến 1 giờ ngày 8-11 phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 8-11, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Anh Vũ - Ái My

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc Nổi bật

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào?

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào? Nổi bật

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên: Kẻ gian tung chiêu mới, rất tinh vi trên mạng xã hội

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên: Kẻ gian tung chiêu mới, rất tinh vi trên mạng xã hội

06:59 , 05/11/2025
Thông tin bất ngờ vụ biển số xe "song sinh" 4 số 9 lưu thông trên phố Hà Nội

Thông tin bất ngờ vụ biển số xe "song sinh" 4 số 9 lưu thông trên phố Hà Nội

06:48 , 05/11/2025
Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn

Chợ Bình Dương ở Gia Lai bất ngờ cháy lớn trong đêm, lửa khói cuồn cuộn

06:43 , 05/11/2025
Clip 40 giây ghi lại cảnh tiệm vàng ở phường An Phú, TP HCM bị cướp

Clip 40 giây ghi lại cảnh tiệm vàng ở phường An Phú, TP HCM bị cướp

06:33 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên