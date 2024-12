TP HCM sắp xếp 80 phường: Công an khuyến nghị các thủ tục người dân cần biết

Chiều 16-12, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đoàn công tác Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã TP HCM giai đoạn 2023-2025, tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện sắp xếp trên địa bàn quận 4, 5, 6, 10, 11.

Không để người dân chờ đợi khi làm thủ tục hành chính

Tại buổi kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó Trưởng Phòng PC06 Công an TP HCM, đã thông tin về việc điều chỉnh dữ liệu dân cư trong quá trình sắp xếp.

Thượng tá Vương khẳng định sẽ không phát sinh thủ tục hành chính.

Cụ thể, cơ quan công an sẽ điều chỉnh, tách, gộp thông tin lưu trú của người dân trực tiếp trên hệ thống và sẽ điều chỉnh đồng loạt khi Nghị quyết 1278/2024 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Để việc trên thực hiện thông suốt, Công an TP HCM đã có văn bản triển khai cho công an các địa phương để rà soát, lập danh sách nhân khẩu ở các địa bàn hành chính thuộc diện sáp nhập để báo cáo Bộ Công an thực hiện, hỗ trợ và phối hợp điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống.

Do đó, UBND các phường thuộc diện sắp xếp đợt này cần phối hợp với công an tuyên truyền về nội dung này. Theo thượng tá Vương, để điều chỉnh dữ liệu trên hệ thống đồng loạt thì phải ngưng tiếp nhận thủ tục hành chính mới và hoàn thành tất cả thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước ngày 1-1-2025.

Nhất là phải tuyên truyền cho người dân biết là những trường hợp cần thiết, gấp thì phải nộp trước một tuần trước khi Nghị quyết có hiệu lực, còn trường hợp nào chưa cần thiết thì nộp sau ngày 1-1-2025.

Nói rõ hơn về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết cần khuyến nghị người dân làm thủ tục sớm hơn hoặc làm sau ngày 1-1-2025 để lực lượng công an tập trung chỉnh lý trên hệ thống.

Tuy nhiên, trường hợp người dân có những việc gấp, cần phải làm ngay thì cơ quan chức năng cũng phải sắp xếp để làm cho người dân.

Đối với việc chuyển đổi thông tin cho người dân, các cơ quan phải làm từ bên trong và sở ngành phải có hướng dẫn rõ ràng, để các cơ quan sẵn sàng, đến khi người dân có nhu cầu thì có thể xử lý ngay, không để người dân phiền hà, mất nhiều thời gian.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo khi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ, cơ quan nhà nước phải chuẩn bị trước xem cần cập nhật, bổ sung gì, có địa giới hành chính mới không, không để dân nộp hồ sơ, đợi mười mấy ngày xong mới phát hiện thay đổi phường rồi bảo dân bổ sung.

Đảm bảo không gây phiền hà cho dân

Báo cáo với đoàn kiểm tra, các quận cho biết trong quá trình sắp xếp có 3 cái khó, đó là công tác cán bộ, tài sản công và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhìn nhận việc sắp xếp 80 phường ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt trong đời sống của người dân, nhất là về thủ tục, giấy tờ.

Do đó, ông Võ Văn Hoan yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan phải làm thật kỹ, thật khéo, không để ách tắc, không để ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh lần này số lượng sắp xếp đơn vị hành chính lớn, nên trách nhiệm sở, ngành phải rõ ràng và phải hướng dẫn bằng văn bản cụ thể chứ không thể "ngồi cầm tay chỉ việc".

"Không gây phiền hà, không gây ách tắc trong mọi hoạt động của dân; không để người dân bỏ chi phí, công sức" – Phó Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo lần nữa và nhấn mạnh đây là nguyên tắc trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Về cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết có hơn 1.000 người, ảnh hưởng lợi ích và tâm tư.

Do đó, ông Võ Văn Hoan đề nghị các địa phương tiếp tục tìm kiếm cách bố trí, giải quyết chính sách cho cán bộ dôi dư. Trong quá trình giải quyết, cần cân nhắc xem xét bố trí ở phường khác hoặc lĩnh vực đang có nhu cầu. Cố gắng linh hoạt để sử dụng cán bộ một cách tốt nhất.

Đối với trụ sở tài sản công cần bố trí phù hợp, tận dụng hết sức phục vụ cho việc phát triển địa phương, không để bất kỳ tài sản công nào bị bỏ trống gây lãng phí.

Nghị quyết 1278/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP HCM giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Với nghị quyết này, từ hôm nay, TP HCM sẽ sắp xếp lại 80 phường tại 10 quận (3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp và Phú Nhuận) để hình thành 41 phường mới, sau sắp xếp giảm 39 phường so với hiện tại. Sau sắp xếp, TP HCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 273 đơn vị hành chính cấp xã gồm 210 phường, 58 xã và 5 thị trấn.