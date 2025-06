TP HCM: Tăng cường an toàn lao động trong xây dựng công trình

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn gửi UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và các ban quản lý dự án về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, nếu phát hiện những bất cập, tồn tại, hạn chế, đề nghị các đơn vị chủ động tham mưu báo cáo UBND TP HCM để đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải pháp, biện pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn để đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công rà soát, đánh giá, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; lập đầy đủ các biện pháp, phương án làm việc an toàn, bảo đảm kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; thực hiện quan trắc môi trường lao động; tổ chức chăm sóc sức khỏe người lao động đúng quy định pháp luật.

Phải tuân thủ công tác đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo; các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chỉ được phép sử dụng sau khi đã kiểm định an toàn kỹ thuật đạt yêu cầu…

Thanh tra Sở Xây dựng, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình kiểm tra trật tự xây dựng, trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định về an toàn xây dựng, yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phải có biện pháp khắc phục ngay, tập trung bảo đảm an toàn cho người lao động. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định an toàn xây dựng.