CTCK dự báo KQKD ngành thép quý 2/2025: Hoà Phát, Hoa Sen, Nam Kim tăng trưởng ra sao?

Chứng khoán MB (MBS) vừa đưa ra dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành thép trong quý 2/2025 và cả năm 2025.

Theo MBS, thị trường nội địa quý 2/2025 dự báo ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng tiêu thụ thép khoảng 22% so với cùng kỳ lên mức 7,1 triệu tấn trong đó chiếm 60% đến từ thép xây dựng và HRC.

Trong quý 2/2025, giá thép nội địa duy trì ổn định do nhu cầu đang ở mức cao và tác động tích cực từ thuế CBPG. Giá thép xây dựng đi ngang so với cùng kỳ và tăng nhẹ 1% so với quý trước. Bên cạnh đó, giá HRC duy trì ổn định nhờ sản lượng tiêu thụ tăng trưởng mạnh mẽ.

Mặt khác, MBS Research cho biết giá nguyên liệu than và quặng tiếp tục giảm lần lượt 4% và 3% so với cùng kỳ trong quý 2 do nguồn cung dư thừa tại Úc và Brazil trong bối cảnh Trung Quốc cắt giảm sản lượng sản xuất.

Do đó các DN sản xuất như HPG dự kiến sẽ được hưởng lợi nhờ giá nguyên liệu hạ nhiệt và giá bán ổn định. Bên cạnh đó đối với DN tôn mạ nội địa như HSG, giá HRC duy trì ổn định có thể giúp DN hoàn nhập dự phòng từ các quý trước nhờ đó cải thiện lợi nhuận gộp của DN. MBS dự báo, nhờ giá đầu vào giảm trong khi giá bán ổn định, biên LN gộp toàn ngành sẽ chứng kiến sự cải thiện trong quý 2 này.

Cụ thể: 

Nhóm phân tích MBS dự báo lợi nhuận ròng quý 2/2025 của Hoà Phát (HPG) có thể tăng trưởng 19% so với cùng kỳ với động lực đến từ sản lượng tăng 15%, đóng góp đến từ Dung Quất 2.

Theo chia sẻ của HPG, nhu cầu tiêu thụ đã cao hơn sản xuất và DN hiện tại đã tiêu thụ hàng tồn kho từ quý trước. Chúng tôi đánh giá nhu cầu tiêu thụ tốt tiếp tục trở thành động lực cho giá thép nội địa trong nửa sau năm 2025 dù giá thép TQ chưa có tín hiệu phục hồi.

MBS cho rằng giá thép nội địa có thể tăng kể từ Q3 nhờ nhu cầu tiêu thụ tích cực và áp lực từ thép Trung Quốc hạ nhiệt do nước này cắt giảm sản lượng.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện 0,4 điểm % svck nhờ giá nguyên vật liệu hạ nhiệt. Theo đó, lợi nhuận 6 tháng của DN ước tăng 17% svck và hoàn thành 48% kế hoạch lợi nhuận.

Với Hoa Sen (HSG) , MBS dự phóng lợi nhuận ròng tăng nhẹ so với cùng kỳ trong quý 2 nhờ tác động tích cực tới từ thị trường nội địa khi sản lượng tăng trưởng dự kiến 5%. Theo đó, sau 9T của năm tài chính 2025, LNST ước giảm 6% so với cùng kỳ và hoàn thành 131% kế hoạch năm.

Theo MBS, lợi nhuận quý II/2025 của Thép Nam Kim (NKG) dự báo đạt 150 tỷ đồng và Tôn Đông Á (GDA) đạt 60 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 65%.

Tuy nhiên, cho cả năm 2025, lợi nhuận của Nam Kim vẫn có thể ghi nhận mức tăng trưởng 24% trong khi Tôn Đông Á lại giảm 12%.