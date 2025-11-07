Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM: Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn trả hàng trăm triệu chuyển nhầm

TP HCM: Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn trả hàng trăm triệu chuyển nhầm

Tài khoản của Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM nhận hơn 800 triệu đồng do các cá nhân chuyển khoản nhầm.

Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM vừa có thông báo hoàn trả hơn 36 triệu đồng cho 29 cá nhân chuyển nhầm vào tài khoản của đơn vị.

Và đây là lần thứ sáu trong năm 2025, Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM thông báo chuyển trả tiền cho người chuyển nhầm vào tài khoản.

Tính trong năm 2025, hàng trăm người chuyển nhầm vào tài khoản của Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM, với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có chức năng thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai. Thời gian qua có nhiều trường hợp cá nhân chuyển nhầm tiền vào tài khoản của văn phòng.

Những năm qua khi thực hiện việc thu phí, lệ phí qua tài khoản đã phát sinh việc chuyển tiền nhầm vào tài khoản.

"Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM không liên quan, không yêu cầu thu số tiền này và đã hoàn trả vào tài khoản chuyển tiền đến" - Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM thông báo.

Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM cho biết, từ năm 2022, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo xử lý các trường hợp cá nhân chuyển tiền nhầm vào tài khoản của các đơn vị, trong đó yêu cầu thiết lập hệ thống chứng từ chứng minh không vi phạm quy định thu và ngăn chặn hiện tượng trục lợi (nếu có).

Theo Quốc Anh

Người lao động

