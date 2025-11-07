Phát hiện tiền giả tại khu vực biên giới Trung Quốc: Công an cảnh báo người dân cảnh giác

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, gần đây, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định tiền của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, yêu cầu giám định hơn 50 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) do người dân đem đến giao nộp vì nghi ngờ là tiền giả.

Qua công tác nắm tình hình, số tiền trên chủ yếu do người Trung Quốc đem đến giao dịch tại các cửa hàng, khách sạn, quán karaoke… gần khu vực biên giới.

Tại phòng giám định, cán bộ kỹ thuật hình sự đã tiến hành phân tích chi tiết: so sánh các chi tiết bảo an của tiền thật theo quy chuẩn, dùng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra tính phát quang, hình ẩn, viền, mực, kích thước, tần suất phát hiện. Kết quả cho thấy toàn bộ tiền gửi giám định là tiền giả, một số tờ tiền có số seri giống nhau.

Các tờ tiền được in ấn khá tinh vi, tuy nhiên, qua các nghiên cứu phân tích, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện các đặc điểm khác biệt rõ rệt so với tiền thật, cụ thể:

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng tuyến biên giới để tuồn tiền giả vào nội địa tiêu thụ. Thủ đoạn của các đối tượng thường là trà trộn tiền giả vào các giao dịch mua bán nhỏ lẻ, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân, giao dịch lúc trời tối, ánh sáng yếu và trả tiền thật nhanh để tiêu thụ tiền giả trót lọt.

Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực biên giới, tuyệt đối cảnh giác với tiền giả, đặc biệt là các mệnh giá lớn từ 100.000 đồng trở lên. Khi giao dịch, cần kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố bảo an của tiền polymer theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau:

- Kiểm tra ngay lúc giao dịch: Luôn thực hiện quy tắc "Nhìn – Sờ – Nghiêng" ngay khi nhận tiền, đặc biệt là khi giao dịch với người lạ hoặc tại khu vực đông người, khu vực biên giới.

- Không giao dịch vội vàng: Tránh giao dịch tiền bạc trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi đang bị phân tán sự chú ý, vì đây là thời điểm các đối tượng dễ trà trộn tiền giả.

- Sử dụng thiết bị hỗ trợ: Các cơ sở kinh doanh nên trang bị máy soi tiền có đèn cực tím (UV) để kiểm tra các yếu tố bảo an đặc trưng của tiền thật

- Ghi nhớ đặc điểm đối tượng: Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ tiền giả, cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của người đưa tiền, phương tiện, hướng di chuyển và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng.

Không cất giữ tiền giả: Tuyệt đối không cố gắng sử dụng, cất giữ hoặc tiêu thụ tiền giả, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Mọi thông tin về đối tượng, hành vi vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả cần được báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.