Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp”

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp” tại các cửa hàng xe máy và điện máy. Sau khi hướng dẫn nạn nhân đăng ký mua hàng, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hàng, còn nạn nhân sẽ phải trả góp số tiền còn lại. Nhiều người vì nhu cầu vay tiền gấp, thiếu hiểu biết về quy trình tín dụng hoặc ham khoản “hoa hồng” mà vô tình trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm trong các vụ lừa đảo.

Mới đây, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo theo hình thức trên. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993; thường trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), Cao Văn Hiếu (SN 1993; thường trú tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh), Bùi Văn Phong (SN 2005; thường trú tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996; thường trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra, Nguyễn Văn Hiếu là chủ cửa hàng điện máy tại tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng tổ chức cho khách vay tiền thông qua việc đứng tên mua hàng trả góp tại các cửa hàng xe máy và điện máy, sau đó thu lại tài sản để bán kiếm lời. Các đối tượng quảng cáo chỉ phải đứng tên làm hợp đồng mua trả góp, sẽ có người trả tiền trước, sau khi nhận được hàng sẽ bàn giao lại cho các đối tượng và nhận được hoa hồng số tiền là 2 triệu đồng.

Qua xác minh, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều lần chiếm đoạt tài sản khác với hình thức tương tự tại thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên. Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 24/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an Thành phố khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng cho người lạ hoặc các tổ chức, cá nhân không rõ danh tính trên mạng.

- Không ký vào hồ sơ, hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng mua trả góp khi không hiểu rõ nội dung. Các đối tượng thường hướng dẫn khai sai thông tin về thu nhập, nợ xấu để được duyệt hồ sơ, hành vi này có thể khiến người dân vừa bị lừa, vừa có nguy cơ vi phạm pháp luật.

- Cảnh giác với các lời mời “vay hộ, đứng tên hộ, nhận hoa hồng” khi mua xe, điện thoại, đồ điện máy… vì sau khi giao tài sản, các đối tượng sẽ chiếm đoạt, bán lại để hưởng lợi.

- Chỉ nên thực hiện các giao dịch vay - mua trả góp tại các tổ chức tài chính, cửa hàng uy tín, có hợp đồng và hóa đơn rõ ràng.